A Liga de Quito le ofrecieron un tercer titular de Emelec

Emelec tiene varios jugadores que quieren dejar el equipo tras un 2025 marcado por la inestabilidad institucional, ahí aparecen otros clubes queriendo fichar a futbolistas importantes.

Facundo Castelli ha sido ofrecido a Liga de Quito, los ‘albos’ buscan un delantero y el entorno del ex azul lo acercó al área deportiva de Liga. No ha habido respuesta aún de parte de Tiago Nunes.

Castelli viene de jugar 20 partidos con Emelec en el año, donde dio 2 asistencias y anotó 5 goles. Su temporada se vio marcada por una complicada lesión que lo alejo casi la mitad de la temporada.

Liga de Quito busca un delantero de características distintas a Michael Estrada y Jeison Medina, sumado a que ambos tienen escenarios en los que podrían salir, sin embargo Castelli no se caracteriza por ser goleador.

Es el tercer estelarista que suena para pasar de Emelec a Liga de Quito tras Pedro Ortiz y Luis Fernando León, el segundo en negociaciones confirmadas para fichar en el 2026.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2026

Por ahora, Liga de Quito ha anunciado oficialmente a Alejandro Tobar y a Luis Segovia como refuerzos. Aún queda un central más, un extremo, un volante central y un delantero.

Facundo Castelli llegó a LigaPro en el 2023.

