Su casa está muy lejos de verlo de regreso por un cúmulo de decisiones poco agradables. Lo recibió hace unas temporadas con los brazos abiertos, pero no lo aprovechó y ahora se lamenta. Aunque también, le sacó la vuelta a la adversidad con un movimiento de crack.

Diego Chávez tiene todo en el fútbol gracias a Universitario de Deportes, el lateral derecho encontró su lugar en el mundo, sin embargo, sus momentos negativos lo alejaron de tienda crema. Supo ser campeón nacional, la última vez que el hincha crema gritó la palabra sagrada.

DE CRACK EN UNIVERSITARIO DE DEPORTES A TIKTOKER:

Hoy, en una faceta diferente, charló con el Diario Depor: “Ahora me encuentro lesionado. No he dejado el fútbol. Desde que salí de la ‘U’ en el 2021, al año siguiente quedé como jugador libre y jugué en Juan Aurich por seis meses, también en Unión Comercio, tres meses, pero me vine a Lima porque mi hijito le dio COVID y se puso muy mal”.

No está retirado, se siente con ganas de seguir compitiendo y enseñando sus experiencias: “Hablé con el presidente del club, y tuve la opción de venirme. A comienzo de este año tuve una lesión en el tendón de Aquiles, todavía continuo en recuperación. Actualmente, me estoy dedicando a la Academia de fútbol de mi hermano Christian, y estoy como profesor, tengo tres categorías a cargo”.

Acá parte el secreto de su éxito actual, una jugada de crack en la vida misma por parte del buen, Chaveta: “También estoy en redes sociales, TikTok, no me puedo quejar, me va bien, y la gente me está apoyando. También siempre hay gente de la ‘U’ que me apoya y quiere que regrese el próximo año, vamos a ver”.

Como bien dice, su pasado en la “U” le sirvió mucho, más aún las jugadas donde demostraba tener calidad: “Un día bajé todas mis jugadas en TikTok, y se hizo viral, así que decidí hacer transmisiones, batallas, enfrentamientos, y toda la gente se enganchó. Toda la gente de la ‘U’, se acordaban de mis jugadas, también hay de Alianza y con respeto”.

No se puede quejar, mientras se recupera de su lesión, lleva unas monedas para casa: “Ahora es un ingreso. A la hora que la gente se engancha, y piden mis historias, también entran ‘Orejas’, Valera, Quispe, Romerito, Murrugarra, ellos son mis fieles seguidores de la ‘U’, apoyan para que cuenten anécdotas. La gente se engancha, le gusta. También ingresa el ‘Motor’ Rainer Torres, eso me genera ingreso, no me puedo quejar, me va muy bien”.