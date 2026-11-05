Jorge Jesús rompió el silencio sobre el retiro de Cristiano Ronaldo ¿fue su culpa?

Cristiano Ronaldo puso fin a su carrera como seleccionado de Portugal y en medio de rumores, Jorge Jesús rompió el silencio.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro definitivo de la Selección de Portugal y la primera reacción llegó desde su propio entrenador. Jorge Jesús lamentó la decisión del delantero, confirmó que ya conocía sus intenciones e incluso reveló que intentó convencerlo de continuar.

El técnico portugués destacó la importancia de Cristiano Ronaldo para el fútbol de su país y reconoció que buscó mantenerlo en el equipo. “Todo esto es una decisión suya. Ya tuvimos la oportunidad de hablar antes de la primera convocatoria sobre esto. Yo le pedí que continuara, que continuara conmigo porque necesitaba tenerlo a mi lado, pero tengo que aceptar su decisión”, confesó.

Como homenaje al máximo referente portugués, Jorge Jesus reveló que mandó colocar una imagen de Cristiano Ronaldo en el auditorio de las instalaciones de la FPF. “Él siempre va a estar en el corazón de los portugueses y en la selección”, expresó el entrenador, destacando el legado que dejará CR7 en las nuevas generaciones.

La despedida también llega en medio de una relación que habría sufrido un deterioro durante las últimas semanas. El episodio que marcó la tensión entre ambos ocurrió en octubre, durante el partido entre Portugal y Noruega, cuando Cristiano Ronaldo terminó siendo suplente.

En aquel encuentro, Jorge Jesus pidió al delantero que calentara durante la segunda mitad, pero finalmente no lo hizo ingresar. La decisión habría provocado un distanciamiento entre ambos y ahora, con el retiro internacional de Cristiano Ronaldo, quien según medios no tiene intención de volver mientras su ex DT en Al Nassr se mantenga en el cargo.

Jugar con hijo, sueño pendiente de CR7

La expectativa en Portugal alrededor del futuro de Cristiano Ronaldo se palpaba por todo lo alto. Todo ello mientras su hijo es llamado para defender los intereses de la sub-17 de dicho país. Muchos soñaban con que se diese el segundo precedente de padre e hijo compitiendo de manera oficial en el panorama de selecciones.

Publicidad

Cristiano Ronaldo ha reconocido en infinidad de ocasiones que le hubiera gustado jugar algún partido profesional con su hijo antes del retiro. Hay que devolvernos hasta el 24 de abril de 1996 para encontrar un escenario similar al que en Portugal soñaban. En aquella ocasión, un partido entre Islandia y Estonia reunió sobre el césped a Arnór y Eiður Guðjohnsen.