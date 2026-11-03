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La primera sanción que recibirá Jesús Owono por el golpe que terminó en la muerte de Jesús de Miguel

Conoce lo que dice el Comité Disciplinario sobre la situación de Jesús Owono tras el fatal choque con Jesús de Miguel.

Jesús Owono fue expulsado por el golpe a Jesús de Miguel.
© X y Getty ImagesJesús Owono fue expulsado por el golpe a Jesús de Miguel.

Una acción de juego que terminó en tragedia. Jesús Owono impactó con la rodilla el pecho de Jesús de Miguel Alameda y la acción desencadenó la muerte del delantero del CD Tenerife, de la segunda división de España. Acto seguido, se conoció la primera sanción que recibirá el arquero del FC Andorra.

El partido iba 2-2 y el reloj de juego marcaba un poco más de seis minutos de adición en el segundo tiempo. En ese momento, inició un ataque del CD Tenerife con un balón aéreo que iba a dejar solo a De Miguel de cara al arco rival desde un poco después de la mitad de la cancha, pero… Apareció Owono volando por los aires y con la rodilla golpeó al delantero español.

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Jesús de Miguel Alameda se desplomó en la cancha y tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Mientras su condición fue empeorando neurológicamente hasta fallecer a las 8:00 A.M. del 3 de noviembre, se conoció la primera sanción que recibirá Jesús Owono.

La primera sanción que recibirá Owono por el golpe a De Miguel

Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda. (Foto: X / Getty)

Jesús Owono y Jesús de Miguel Alameda. (Foto: X / Getty)

Owono fue expulsado por él árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández y, con base al artículo 102 Código Disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la sanción que le pondrán al arquero, de Guinea Ecuatorial, está entre 1 y 12 partidos de suspensión.

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Al igual que estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé, Radamel Falcao reaccionó a la noticia del fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda publicando como historia en Instagram una foto del delantero español con el símbolo de luto y el mensaje “descansa en paz”.

Post de Falcao para Jesús Miguel. (Foto: IG)

Post de Falcao para Jesús Miguel. (Foto: IG)

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En resumen

  • 1 a 12 partidos de suspensión recibiría Jesús Owono según el Código Disciplinario.
  • 8:00 A.M. del 3 de noviembre falleció Jesús de Miguel tras el rodillazo.
  • Radamel Falcao publicó una historia en Instagram lamentando la muerte del delantero.
Julio Montenegro
Julio Montenegro
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