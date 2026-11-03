La primera publicación de Cristiano Ronaldo tras saber que Jesús de Miguel murió por el golpe de Owono

Conmoción y respeto total. Descubre el emotivo mensaje que publicó Cristiano Ronaldo tras la tragedia de Jesús de Miguel.

El fútbol volvió a vivir una trágica muerte. Jesús de Miguel Alameda falleció tras recibir un duro golpe del arquero Jesús Owono y tal fue el impacto de la noticia que hasta el mismísimo Cristiano Ronaldo reaccionó con una conmovedora publicación en Instagram.

CD Tenerife y FC Andorra jugaban un partido muy parejo al punto que el 2-2 se pudo definir al séptimo minuto de adición del segundo tiempo. De Miguel se iba solo de cara al arco rival y cuando menos lo pensó apareció Owono para intentar quitarle el balón. El arquero no lo logró y terminó impactando al delantero de tal forma que la jugada terminó en una tragedia.

Luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio y ser trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, el CD Tenerife confirmó el fallecimiento de su delantero con el siguiente mensaje: “Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda“. La reacción de Cristiano Ronaldo iba a llegar en 3, 2, 1…

La primera publicación de Cristiano tras el fallecimiento de Miguel

El golpe de Owono a De Miguel y Cristiano Ronaldo. (Foto: X y Getty)

“Una tragedia. Sin palabras… Mucho ánimo a la familia. Que descanse en paz”, publicó Cristiano ante sus más de 679 millones de seguidores en Instagram tras saber que De Miguel falleció por el golpe en el pecho que le dio el arquero Owono.

El post de Cristiano Ronaldo por la muerte de Jesús de Miguel. (Foto: IG)

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Así informó CD Tenerife la trágica noticia de Jesús de Miguel Alameda

Con una publicación que llegó a más de 2.1 millones de interacciones, CD Tenerife informó el fallecimiento de Jesús de Miguel Alamed diciendo que “no hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos”.

Post sobre el fallecimiento de Miguel Alameda.( IG / @cdtoficial)

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En síntesis

Jesús de Miguel Alameda: falleció tras recibir un duro golpe del arquero Jesús Owono.

falleció tras recibir un duro golpe del arquero Jesús Owono. Cristiano Ronaldo: lamentó la trágica muerte con una publicación en su cuenta de Instagram.

lamentó la trágica muerte con una publicación en su cuenta de Instagram. 679 millones: de seguidores tiene Cristiano, ante quienes publicó sus condolencias para la familia.