No se vio por TV: mientras De Miguel salía en camilla antes de morir, esto hizo Jesús Owono

Imágenes que no salieron al aire. Descubre el polémico gesto de Jesús Owono mientras retiraban en camilla a Jesús de Miguel. ¡Video!

El mundo del fútbol se paralizó cuando se conoció la consecuencia del fuerte golpe. Jesús de Miguel Alameda, delantero del CD Tenerife, murió tras recibir un fuerte golpe de Jesús Owono y ya se reveló lo que hizo el arquero del FC Andorra mientras que el atacante salía en camilla antes de fallecer.

Todo sucedió en el partido entre CD Tenerife y FC Andorra en la segunda división del fútbol de España. Con el partido 2-2, Miguel Alameda empezó a correr en direccion al arco de FC Andorra en completa soledad, pero apenas corrió un poco se encontró con la rodilla de Owono en su pecho.

Jesús de Miguel Alameda se desplomó en la cancha del estadio Heliodoro Rodríguez López, sufrió un paro cardiorrespiratorio y tuvo que salir de urgencias en camilla rumbo al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Mientras todo esto sucedía, se conoció una reacción de Jesús Owono que llegó a más de 2.5 millones de reproducciones en X.

Esto hizo Jesús Owono mientras De Miguel salía en camilla antes de morir

Jesús Owono y Jesús de Miguel. (Foto: X / @Nashbets)

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández expulsó a Owono por el golpe a De Miguel y el arquero no dudó en devolverse a ver como estaba el delantero cuando la situación se empezó a gravar. Luego, el delantero del CD Tenerife salió en camilla antes de fallecer y ahí llegó la reacción del arquero de FC Andorra que se hizo viral. Cruce de palabras con los hinchas rivales antes de ingresar al vestuario. ¡Video!

Mientras se llevaban a De Miguel inconsciente y en parada cardiorrespiratoria, Owono se marchaba a vestuarios encarándose con la grada. No está bien de la cabeza.



Vídeo de autoría desconocida. pic.twitter.com/41LxJnVuaF — Omar Ramos 🇮🇨 (@omardramos) November 3, 2026

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La reacción de Kylian Mbappé al trágico fallecimiento de Jesús de Miguel

Kylian Mbappé se sumó a Messi y Cristiano Ronaldo haciendo un publicación homenaje a Jesus de Miguel Alameda. El delantero del Real Madrid compartió el post de CD Tenerife sobre la muerte del atacante y le agregó el siguiente mensaje: “Mucha tristeza. No hay palabras. DEP (Descansa en paz)”.

Post de Mbappé sobre la muerte de De Miguel. (Foto: IG)

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Datos clave

Jesús Owono: cruzó palabras con hinchas rivales mientras Jesús de Miguel salía en camilla.

cruzó palabras con hinchas rivales mientras Jesús de Miguel salía en camilla. 2.5 millones: de reproducciones alcanzó el video de la reacción de Owono en X.

de reproducciones alcanzó el video de la reacción de Owono en X. Kylian Mbappé: publicó un mensaje de condolencias por la trágica muerte del delantero.