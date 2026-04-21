Se viven tiempos de crisis para un Real Madrid que vuelve al estadio Santiago Bernabéu en las próximas horas. Lo hará en el encuentro frente al Deportivo Alavés, en el cual intentará, como mínimo, retrasar que el Barcelona se quede con el título de LaLiga. En este momento, los dirigidos por Álvaro Arbeloa están separados por nueve puntos de su máximo rival. Las próximas semanas pueden cambiar el historial absoluto del Clásico español.

Se mezclan dos cuestiones a tener en cuenta. Lo primero pasa por entender que, en caso de que el Barcelona finalmente sea campeón de LaLiga, se colocará a solamente un título de los 105 que ha levantado el Real Madrid en toda su historia. Es un hecho que explica nuevamente el valor de la era de Lionel Messi al frente de la plantilla del conjunto culé. No evitar dos temporadas consecutivas sin títulos puede modificar la historia del Clásico para perjuicio de los merengues.

Es justamente el partido que disputarán el Real Madrid y el Barcelona la otra pata de la cuestión. En caso de que el Barcelona derrote a la casa blanca del fútbol el próximo mes de mayo en el Camp Nou, igualará el historial entre ambos a nivel oficial. Una victoria blaugrana supondría que el historial se colocaría en 106 victorias para cada uno de los miembros del partido más importante del mundo. Puede haber, incluso, pasillo o título sentenciado de LaLiga en dicha fecha.

Barcelona puede igualar el historial con Real Madrid el próximo Clásico: GETTY

Se vienen semanas movidas en un estadio Santiago Bernabéu donde ya se analiza el futuro de prácticamente todo el organigrama deportivo. Las dos últimas campañas han sido decepcionantes bajo las expectativas que se tenían de una serie de jugadores entendidos como los mejores de su generación. Lejos de levantar títulos, la historia puede cambiar para siempre el próximo 10 de mayo en el Camp Nou.

Lo que le queda en juego al Real Madrid

Tras recibir al Deportivo Alavés, la casa blanca del fútbol viajará a Sevilla para medirse con el Real Betis el viernes. Será una parada difícil que llegará justamente antes de tener que ir dos veces consecutivas a Barcelona. Espanyol y el conjunto culé seguirán en el calendario hasta la jornada número 35.

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Posteriormente, el Real Madrid recibirá al Real Oviedo el próximo 14 de mayo. Tres días más tarde, viajará a Sevilla nuevamente para medirse con el conjunto hispalense, que lucha por evitar el descenso a segunda división ahora mismo. Por último, recibirá el próximo 24 de mayo al Athletic Club en el estadio Santiago Bernabéu. El juicio que haga la afición merengue en los tres partidos que le quedan en su campo puede ser vital para entender lo que ocurra en verano.

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