¿Cuántas Champions League tenía Lionel Messi a la edad actual de Lamine Yamal?

El FC Barcelona no pudo con el Atlético de Madrid en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2025/2026. Perdió como local en el Camp Nou 2 a 0, y como visitante en el Estadio Metropolitano apenas logró vencer al Colchonero por un marcador de 2 a 1, por lo que no le alcanzó para seguir su camino hacia la Semifinal.

De esta manera, el que sigue postergando su consagración en el certamen continental es Lamine Yamal, que si bien ya supo instalarse como uno de los futbolistas más determinantes del planeta, sus festejos siguen encuadrados dentro del territorio español: dos títulos de liga, dos Supercopas de España y una Copa del Rey.

Al mismo tiempo, el delantero culé, a 3 meses de cumplir 19 años, está perdiendo terreno en las comparaciones con Lionel Messi. Es que el argentino, a su edad, ya tenía en su vitrina una Champions League, con muchos menos partidos jugados en la competencia de los que exhiben las estadísticas del joven Lamine.

Con 18 años, 10 meses y algunos días, Leo sumó su primera Orejona, con la victoria del Barcelona sobre el Arsenal en la Final que se disputó el 17 de mayo del 2006 en el Stade de France. Si bien no participó del duelo decisivo, en esa Champions asentó 322 minutos distribuidos en 6 partidos. Además, convirtió un gol en fase de grupos ante el Panathinaikos.

Luego, a pocas semanas de cumplir los 22, Messi alzó el segundo trofeo de la Liga de Campeones de Europa, siendo altamente determinante. Jugó 12 partidos en los que anotó 9 goles, entre ellos, el tanto para el 2 a 0 en la Final que se llevó a cabo en el Estadio Olímpico de Roma vs. el Manchester United de Cristiano Ronaldo.

Los números de Lamine Yamal en la Champions League

Lamine Yamal ya suma 33 partidos en la Champions League, siempre con la camiseta de FC Barcelona. Entre las tres ediciones en las que participó registra 11 tantos y 10 asistencias. Su próximo intento por ganar el certamen será en la temporada 2026/2027, momento para el que tendrá cerca de 20 años.

Publicidad

En síntesis