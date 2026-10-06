Cristiano Ronaldo podría repetir las historias de Messi, Zidane y Maradona si regresa a la Selección de Portugal

Se especula con un posible retiro de Cristiano Ronaldo de su selección. No sería el primer crack en volver al combinado nacional meses después.

Mientras Lionel Messi se despide de la Selección Argentina, Cristiano Ronaldo generó un debate interno en toda Portugal. En medio de las informaciones que apuntaban a que el futbolista hablaría en los próximos días sobre los malos tratos recibidos en la concentración del equipo en Suecia, repasamos los principales casos de jugadores que se alejaron de su nación para luego volver a vestirse de corto en partidos FIFA. CR7 no sería el primero.

Messi es el caso más importante de la última década. La derrota de Argentina frente a Chile en la final de la Copa América 2016 lo llevó a dar un paso al costado. Volvería meses más tarde para intentar levantar su primer título con Argentina en el Mundial de Rusia 2018. Durante todos los meses que estuvo afuera, el territorio albiceleste fue un auténtico campo de minas. No fue el único argentino en hacerlo.

La salida de Maradona del equipo nacional en 1990 ni mucho menos fue eterna. Diego volvería para el combinado Albiceleste después de que este cayera en el repechaje de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 1994. El recordado cruce ante Australia marcó su retorno antes de una edición del torneo de la FIFA donde, tras un positivo arranque, terminaría siendo descalificado con las famosas imágenes que dieron vida a la frase: “Me cortaron las piernas”.

Veremos qué hace Cristiano Ronaldo ante todos los rumores de un posible retiro de la selección. También si su regreso se confirma para la próxima convocatoria después de las palabras de Jorge Jesús. No sería el primero en el viejo continente en dar un paso atrás alrededor de la decisión de no jugar con su nación. Dos nombres más que cercanos a CR7 ya lo hicieron.

Messi en 2016 dejaba la selección tras la derrota ante Chile: GETTY

Zinedine Zidane se retiraba de la selección francesa tras una Eurocopa de 2004 decepcionante en todos los sentidos. Se dieron hasta movimientos políticos para recuperarlo de cara al Mundial de Alemania 2006. ZZ fue el mejor jugador de dicha competición y únicamente el cabezazo que le daría a Marco Materazzi evitaría un retiro de oro con Les Bleus.

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Un hecho habitual en los últimos años

Toni Kroos también aparece en esta lista. Su salida de la selección alemana se vio en el momento donde la mayor crisis moderna de la cuatro veces campeona del mundo empezaba a afianzarse. Julian Nagelsmann fue el seleccionador que consiguió convencerlo de volver para una Eurocopa del año 2024 donde justamente los germanos eran locales. El cerebro del mejor Real Madrid del siglo XXI volvería, pero terminaría siendo eliminado por España en los cuartos de final.

También veríamos el caso de Zlatan Ibrahimović con Suecia. Incluso en continentes como África, Samuel Eto’o retornaría en 2014 a la selección de Camerún tras retirarse en el año 2011. En territorio CONMEBOL el escenario más recordado pasó por la campaña de Marcelo Moreno Martins para intentar ayudar a Bolivia durante el último repechaje rumbo a la Copa del Mundo. Si CR7 pensaba en retirarse, ni mucho menos sería una sorpresa para el mundo del fútbol su regreso a la Seleção.

Datos claves

Lionel Messi regresó a la Selección Argentina tras anunciar su retiro en 2016.

regresó a la tras anunciar su retiro en 2016. Zinedine Zidane y Toni Kroos retornaron a sus selecciones para disputar torneos internacionales.

y retornaron a sus selecciones para disputar torneos internacionales. Diego Maradona volvió a Argentina en 1993 para disputar el repechaje ante Australia.