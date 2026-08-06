Rodri sorprende al Real Madrid y eligió a su nuevo equipo

El volante español Rodri dejará el Manchester City y tiene nuevo equipo, lo sorpresivo es que dejará plantado al Real Madrid.

El futuro de Rodri luego del Mundial era otra de las novelas europeas que estaban pendientes de resolver. El volante campeón con España eligió a su nuevo equipo con el Real Madrid, FC Barcelona y Manchester City interesados.

Según medios internacionales, Rodri no esperó más al Real Madrid y eligirá ser nuevo refuerzo del FC Barcelona. El español había transmitido su decisión ya al City y al Madrid.

El club inglés respetará su voluntad y lo venderá, sin embargo no lo dejarán ir por menos de 60 millones de euros. El jugador tiene aún contrato vigente con los ‘Citizens’.

El jugador había decidido ir al Real Madrid pero el club blanco demoró en encontrar la salida necesaria para el fichaje del volante español. Mientras tanto, el club hizo oficial a Yan Diamondé.

De esta forma, el Real Madrid de José Mourinho deberá buscar nuevamente un volante central que ofrezca más variantes que Tchouameni y Camavinga, quién no cuenta para el DT.

Los nuevos fichajes del Real Madrid

El Real Madrid sumó a Bernardo Silva, Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y el joven delantero Carlos Espí como sus nuevos refuerzos para la siguiente temporada.

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Rodri – Mundial con España 2026.

En resumen