Richarlison confiesa: ”Tras la eliminación en Qatar 2022 pensé en estrellarme”

Richarlison otra vez hizo referencia a cómo le ayudó en su carrera profesional contar con asistencia psicológica. El delantero del Tottenham y de la Selección de Brasil, en pos de enviar un mensaje sobre la importancia de la salud mental, contó detalles de la profunda depresión en la que estaba sumergido tras la eliminación en la Copa de Mundo de Qatar 2022.

“Después del Mundial de 2022 caí en depresión. Todas las desgracias posibles se abatieron sobre mí: la eliminación, la traición de mi agente, problemas familiares, contratiempos físicos… Durante un año y medio, me di un golpe tras otro cada día”, rememoró el ex Everton y Fluminense en una conversación con France Football.

Además, Richarlison aclaró cuan importante fue encontrar a las personas indicadas que lo ayudaron a ir saliendo de ese bajón emocional: ”Fue la primera vez que tuve que lidiar con tantos problemas, me parecía un pozo sin fondo. En todo ese caos conocí a un abogado honesto que puso en orden mis asuntos y mis bienes”.

En ese mismo sentido, agregó: ”Trabajé con un psicólogo y, lo más importante, conocí a mi mujer. Un día, conduciendo, pensé en estrellarme contra un muro. Hoy, cuando lo pienso, me digo que ya no tiene sentido”.

Richarlison contó detalles de cómo fue su infancia en Brasil

Por otro lado, también destacó las situaciones que debió sortear durante su infancia: ”Empezaron las primeras tentaciones. No es sencillo resistir al dinero fácil. He manejado armas, pero, gracias a Dios, tuve una buena educación… No quería acabar en la cárcel. Algunos de mis amigos están muertos, otros están en la cárcel”.

“Vinieron a reclutarme para vender droga y me negué. En otra ocasión, hubo un tiroteo. Una bala pasó rozando mi cabeza. Me quedé en shock. Ese día tuve mucho miedo de morir”, relató el oriundo del municipio de Nova Venécia.

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El camino de Brasil en la Copa del Mundo de Qatar 2022

Richarlison fue el goleador de la Selección de Brasil en la Copa del Mundo de Qatar 2022 con tres tantos. Marcó los dos tantos del triunfo 2 a 0 sobre Serbia en el debut y marcó uno en la goleada 4 a 1 vs. Corea del Sur en los Octavos de Final. Por cierto, en Cuartos de Final la Verdeamarela cayó con Croacia por penales tras empatar 1 a 1 y se despidió del torneo.

En síntesis