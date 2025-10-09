Para frenar a Messi: Orlando City trabaja en un fichaje estrella desde la Premier League

Inter Miami ya espera por el regreso de Lionel Andrés Messi tras una nueva fecha FIFA y mientras diferentes franquicias del torneo ponen la mirada en el próximo mercado de fichajes. Orlando City, máximo rival del equipo de David Beckham, calienta una de las operaciones más importantes en cuanto a incorporaciones se refiere de toda la historia de la MLS. Se trata de un delantero proveniente de la Premier League y con contrato hasta 30 de junio del 2027.

“La junta de Orlando City presentó su proyecto a Richarlison para el verano de 2027 con misión a Londres para reunirse con sus agentes. El equipo de la MLS dirigido por el director Ricardo Moreira habló con el equipo de Richarlison, pero ahora es un jugador clave para los Spurs”, firmaba Fabrizio Romano en últimas horas por medio de sus redes sociales. el brasileño se encuentra en una temporada vital para sus intereses, teniendo en cuenta la cercanía de la Copa Mundial de selecciones. De momento no se han dado pasos importantes pensando en su renovación por la ciudad de Londres.

Hablamos del quinto futbolista con más minutos oficiales en toda la historia de la Premier League y que tenga nacionalidad brasileña. Una muestra más del crecimiento que viene teniendo la MLS de Messi a lo largo de los últimos años. También del impacto económico que el torneo tiene en diferentes futbolistas que cada vez ven con mejores ojos no llegar en el final de su carrera al torneo. ESPN Brasil no duda que existen charlas formales entre el entorno del futbolista de 28 años y el club del sur de los Estados Unidos de Norteamérica.

Se trataría de un fichaje estratégico tanto en lo deportivo como económico. Orlando siempre ha visto de reojo el crecimiento de Inter Miami en un torneo donde hasta hace no mucho, La Florida pertenecía a ellos en su totalidad. Recordemos que solamente unos meses atrás, Tottenham ya vendió una de sus figuras a LAFC. Concretamente Son y en una operación donde hubo momentos de traspaso absolutamente históricos para la historia del certamen. Se sigue buscando competencia para que Messi no domine La Florida en su totalidad.

Richarlison podría ser rival de Messi en la MLS: GETTY

Hablamos de uno de los encuentros donde Miami todavía no ha podido imponerse por todo lo alto. Desde la llegada de Messi a los Estados Unidos de Norteamérica, Lionel Andrés ha disputado un total de cuatro partidos ante el conjunto de su mismo estado. Pero también se ha perdido tres ediciones donde Inter jamás logró sacar resultados positivos. Si se consigue la firma de Richarlison, sería una de las incorporaciones más importantes de toda la Mayor League Soccer de cara al verano del año 2026 según indican portales en Brasil e igualmente en Europa. Pedro Gallese, Eduard Atuesta, Martín Ojeda y Luis Muriel serian sus principales socios de este escenario.

Messi, el mejor del mundo para Richarlison

La historia de argentino y brasileño se encuentra marcada desde la final de la Copa América del año 2021. Un escenario donde Messi cortó con la sequía de la selección Albiceleste en el mítico estadio Maracaná y donde Richarlison tuvo diferentes ocasiones para marcar frente a Dibu Martínez. El delantero jamás ha negado la tristeza de aquella jornada e igualmente su admiración por un futbolista al cual considera irrepetible.

“Messi es el mejor jugador del mundo, es de otro planeta. Me gustaría jugar al lado de él…Tras perder la final lloré mucho, quedé muy dolido; al ver a Messi festejar, pensé que él también merecía un título con su selección”, transacciones de Richard son solamente dos meses atrás y antes de que desde Orlando su intentase enfrentarle con La Pulga.

