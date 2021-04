Creadores de Ghost of Tsushima están desarrollando un "juego multijugador espectacular"

Ghost of Tsushima fue uno de los títulos más sorprendentes del 2020, el cual a pesar de haber sido lanzado posterior a The Last of Us Part II, se convirtió en un éxito rotundo, y que ya tiene una secuela programada por parte de Sucker Punch Productions. Sin embargo, no es lo único en lo que trabajan los desarrolladores.

Una nueva oferta de trabajo publicada por Sucker Punch puede que no de demasiadas explicaciones sobre su nuevo título en producción. Pero sí nos deja entrever que su nuevo proyecto es un juego multijugador cooperativo de tinte "espectacular".

Y es que la oferta de trabajo listada dice lo siguiente: "Nuestros talentosos diseñadores multijugadores crean asombrosas experiencias de equipos de juegos, y serás una parte clave en traer esa creatividad a la vida en un espectacular juego multijugador", antes de comenzar a listar los requisitos y los objetivos esperados para quien ocupe el puesto.

Veremos de qué trata esta nueva oferta de trabajo y qué tienen entre manos en Sucker Punch, pero lo más probable es que continúen expandiendo el universo de Ghost of Tsushima, ya que hay una película y una secuela del primer juego en el horizonte.

