Epic Games le ofreció 200 millones de dólares a Sony por la exclusividad de sus juegos en PC

El juicio entre Epic Games y Apple no para de entregarnos datos que desconocíamos del mundo de los videojuegos, con hechos que de haber sucedido, hubieran cambiado por completo el paradigma de la industria. Uno de ellos, el ofrecimiento de Epic Games para tener exclusividad de los juegos de Sony.

Según pudimos apreciar en el último reporte entregado por los padres de Fortnite, le hicieron una oferta de 200 millones de dólares a Sony para llevar exclusivos de PlayStation a la Epic Games Store, con la exclusividad en su plataforma dentro de las tiendas de PC.

Esto no sucedió, y hoy vemos juegos como Horizon: Zero Dawn o Days Gone tanto en la tienda de Epic como en Steam, pero eso podría haber sido muy diferente y cambiado incluso la actualidad de las dos tiendas y su cantidad de usuarios activos.

Igualmente cabe destacar que Epic ha gastado más de 400 millones en títulos exclusivos para tu tienda de PC, por lo que ese número podría haber incrementado exponencialmente y poner a la compañía en una situación delicada, ya que hasta dentro de 4 o 5 años no entregará ganancias, tal y como reconoció el propio Tim Sweeney.

Quedará como incógnita si esos juegos eran títulos como los ya porteados a PC (Horizon: Zero Dawn o Days Gone), u otros juegos exclusivos de PS4/PS5 como God of War, The Last of Us o Marvel's Spider-Man en un posible port para PC.

Seguramente en los próximos días tengamos más detalles jugosos revelados tanto por Epic Games como por Apple en este juicio que se originó a causa del sistema de pago interno que Epic introdujo en Fortnite y que quitó de la ecuación las ganacias que recibía Apple.

Lee También