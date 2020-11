Guía de eventos de Diciembre en Pokémon GO ¡Llega Mega Abomasnow!

Como sabemos bien, a partir de diciembre habrá grandes cambios en Pokémon GO, con la llegada del gran evento GO Beyond, que introducirá Kalos al juego con la primera oleada de Pokémon de dicha región, así como la posibilidad de subir de nivel más allá del Nivel 40, con el Nivel 50 como nuevo límite.

¡Ni siquiera Chespin puede contener su entusiasmo por GO Beyond! pic.twitter.com/XIAt8LKsTN — Pokémon GO Latinoamérica (@PokemonGoAppLA) November 25, 2020

Aún así, el mes de diciembre contará con otros grandes eventos en el juego, que van más a tono con los que suceden cada mes en Pokémon GO y serán los siguientes:

RECOMPENSAS DE INVESTIGACIÓN

• Podrás encontrarte con Lapras o Darumaka de Unova en las recompensas por completar los sellos de investigación desde el 1 de diciembre y hasta el 1 de enero.

NUEVOS JEFES DE INCURSIONES

• Las Incursiones de Nivel 5 tendrán a Kyurem como nuevo jefe a partir del 1 de diciembre.

• Las Mega Incursiones tendrán a Mega Abomasnow como nuevo jefe a partir del 1 de diciembre.

HORA DEL POKÉMON DESTACADO DE DICIEMBRE

Cada martes a las 18:00hs (Hora Local)

• Martes 1 de diciembre >>> Seel será el Pokémon destacado y habrá doble XP por evolucionar Pokémon.

• Martes 8 de diciembre >>> Swinub será el Pokémon destacado y obtendrás doble Polvos Estelares al capturar Pokémon.

• Martes 15 de diciembre >> Un Pokémon sorpresa será el destacado y habrá doble de Caramelos por capturar Pokémon.

• Martes 22 de diciembre >> Snorunt será el destacado y obtendrás doble de Caramelos al transferir Pokémon.

• Martes 29 de diciembre >> Snover será el destacado y obtenderás el doble de XP por evolucionar Pokémon.

Estos son los eventos programados por el momento en Pokémon GO, destacando el GO Beyond y también la ausencia actual de un Día de la Comunidad, que seguramente será anunciado durante la próxima semana.

Lee También