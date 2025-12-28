El extremo ecuatoriano Nilson Angulo sigue destacando en Bélgica y su transferencia a un gigante de Europa está cada vez más cerca. Un equipo del top six de la Premier League toma ventaja por el ‘tricolor’.

Liverpool de Inglaterra sería el siguiente club de Nilson Angulo para el 2026 según reportes, aunque el futbolista reconoció que también tiene una oferta del Celta de Vigo de España. En lo deportivo, tiene más chances de jugar en el club español antes que en Inglaterra.

En lo económico, la oferta que le pondrían desde Anfield es muy superior, aunque tendrá que pelear el puesto con jugadores como Mohamed Salah, Alexander Isak, Federicho Chiesa y Florian Writz.

Pensando en el Mundial 2026, dónde se perfila para ser titular con la Selección de Ecuador, Angulo debe cuidar irse a un club que le de la misma cantidad de minutos que el Anderlecht de Bélgica.

Nilson Angulo – Selección Ecuador

Los números de Nilson Angulo en esta temporada

En lo que va de temporada, Nilson Angulo ha jugado un total de 24 partidos entre todas las competencias. El delantero ha marcado 5 goles y solo ha dado 8 asistencias. Se ha ganado el lugar como titular y lleva ya en cancha poco más de 1.900 minutos.

Los clubes interesados en Nilson Angulo

Nilson Angulo se ha metido en planes de equipos como Liverpool, Aston Villa, Manchester United y Tottenham. De ahí que, se prevé un enero lleno de rumores y pujas por el fichaje del jugador ecuatoriano.

