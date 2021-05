Riot Games se compromete a solucionar el problema de los smurfs en Valorant

Valorant, al igual que otros juegos online, tiene un problema persistente de smurfs, es decir de jugadores experimentados que se crean cuentas nuevas para ser emparejados con novatos. Riot Games no ha hecho casi nada al respecto de los smurfs, pero esto podría cambiar pronto.

En un nuevo "Pregúntale a Valorant", la compañía expresó que están muy al tanto de los smurfs, y están pensando en maneras de lidiar con ellos. En primer lugar, están analizando por qué la gente crea cuentas smurfs, cuántas de ellas hay, y cómo pueden hacer para combatir esto.

Hoy abordamos el problema de las cuentas secundarias y compartimos una pequeña mejora con un posible sistema de seguimiento de repeticiones.



Lee el artículo aquí ➡️ https://t.co/ALCMuz5qFw pic.twitter.com/BgeovGkrrz — VALORANT (@VALORANTLATAM) May 6, 2021

Aclaran que banearlas no es suficiente, ya que no solo es difícil detectarlas, sino que también tienen en cuenta que hay gente que usa smurf con fines no maliciosos. Finalizaron aclarando que "aún estamos investigando y nos llevará algún tiempo actuar al respecto".

Brevemente tocaron el tema de las repeticiones, y sobre esto Riot comentó que "aunque no podemos compartir los detalles por ahora, podemos decirte que estas primeras charlas van muy en serio y deberíamos tener novedades para compartir pronto".

Lee También