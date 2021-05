Riot confirma la fecha para el lanzamiento de Irelia en Wild Rift

No hace mucho que League of Legends: Wild Rift está disponible en dispositivos móviles, y la versión de League of Legends para estos dispositivos se ha convertido en uno de los títulos más descargados en el mundo. Y claro, desde Riot Games tienen muchísimo contenido para introducir.

En ésta ocasión se trata de un nuevo campeón que llegará para pelear en el carril del Heraldo, y se trata de Irelia, la Cuchilla Danzante. Esta campeona proviene de la región de Jonia y se destaca por su capacidad en los duelos uno contra uno, y su influencia al acabar rápidamente con los carrys enemigos.

Irelia, la Cuchilla Danzante, cortará un camino a Wild Rift en el parche 2.3.



Descubre más en el diario del parche 2.3 /dev a finales de Mayo. pic.twitter.com/55uFPTXj6l — League of Legends: Wild Rift LATAM (@wildriftLATAM) May 18, 2021

Será interesante ver la manera en la que los jugadores de Wild Rift se adaptan a uno de los campeones de League of Legends con mayor movilidad de todo el juego, lo que le permite hacer jugadas extraordinarias, centradas en su Embate de Cuchillas, el cual reestablece su enfriamiento al atacar enemigos marcados o conseguir asesinatos con la habilidad.

FECHA DE LANZAMIENTO DE IRELIA EN WILD RIFT

Desde Riot Games anunciaron que Irelia hará su llegada a Wild Rift en el parche 2.3, del cual tendremos más detalles en un informe de los desarrolladores a finales de este mes de mayo.

Lee También