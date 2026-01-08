El ‘Loco’ Cortez terminó su etapa en Barcelona SC, tras no renovar su contrato. El volante ya tiene nuevo equipo en la LigaPro, después de que se confirmara que Deportivo Cuenca rechazó ficharlo por el “contexto personal” del jugador ecuatoriano.

El equipo al que más se relacionó al ‘Loco’ Cortez para la temporada 2026 fue Deportivo Cuenca. Y aunque económicamente no había problema en su fichaje, el club sí desistió de hacer la operación. No obstante, el futbolista no se demoró en encontrar nuevo equipo.

Este jueves 8 de enero de 2026 se reveló que el ‘Loco’ Cortez será nuevo jugador de Libertad para esta temporada. Con el equipo de Loja, el futbolista tendrá la posibilidad de jugar la Copa Sudamericana. El ‘Loco’ se convierte en uno de los fichajes más importantes de su historia.

Casualmente, el ‘Loco’ termina reforzando al rival que medirá a Deportivo Cuenca en el repechaje de la Copa Sudamericana. Ya que, el sorteo de la CONMEBOL determinó que Libertad juegue contra Deportivo Cuenca por un cupo a los grupos de la Copa Sudamericana.

El ‘Loco’ fue anunciado como nuevo jugador de Libertad. (Foto: @MrOFFSIDER)

Libertad viene de una gran temporada en la LigaPro, donde durante gran parte del año estuvo compitiendo por los primeros lugares. Se metieron al primer hexagonal y aunque se quedó lejos de luchar por el título, fue un equipo que le dio problemas a los grandes.

El ‘Loco’ Cortez se conoce con el ‘Pechón’ León

El fichaje del ‘Loco’ Cortez también fue impulsado por el amplio conocimiento que tiene el ‘Pechón’ León de él. El DT de Libertad coincidió con el jugador en el 2022 cuando ambos estaban en 9 de Octubre, casualmente fue aquí donde se vio el mejor nivel del volante.

Los números de Gabriel Cortez en esta temporada

En lo que fue la temporada 2025, el ‘Loco’ apenas sumó 979′ minutos con Barcelona SC. El futbolista sumó tiempo de juego en apenas 26 partidos. Marcó 6 goles y dio 2 asistencias. Con la llegada de Rescalvo, prácticamente no volvió a jugar con Barcelona.

