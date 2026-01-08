Emelec empieza a activarse con fuerza en este mercado de pases 2026 y han sumado un nuevo refuerzo. Los azules ficharon ya al reemplazo de Facundo Castelli y tienen nuevo delantero.

Según la periodista María José Gavilanes, Jonathan Bauman es nuevo jugador de Emelec para el 2026. El delantero argentino regresará al fútbol ecuatoriano tras dejar Barcelona en el 2023.

Bauman se encontraba jugando en el Atlanta de la primera B de Argentina, antes estuvo en Coquimbo Unido de Chile. Las críticas no tardaron luego de que en dos temporadas apenas haya marcado tres goles.

Bauman fue una de las figuras del fútbol ecuatoriano en el 2021, siendo goleador con Mushuc Runa y luego con Independiente del Valle. Con los ‘Rayados’ fue campeón de LigaPro ese año, justamente contra Emelec.

En el 2022, aunque fue un rol de suplente, fue campeón de la Copa Ecuador y de la Copa Sudamericana. En total marcó 24 goles en 47 partidos con Independiente antes de su salida a Barcelona.

Los problemas económicos de Emelec

Actualmente, Emelec tiene varios problemas económicos que le complican su administración para 2026. Tiene más de 9 sanciones en FIFA, que le impiden fichar a nuevos jugadores y de seguir así incluso se expone a un posible descenso administrativo como El Nacional.

Jonathan Bauman – Barcelona

