Las primeras skins llegan a Legends of Runeterra en el evento Horizonte Oscuro

Un nuevo evento llega a Legends of Runeterra, y no será uno más, ya que en Horizonte Oscuro los jugadores podrán encontrarse con las primeras skins para cartas de campeones en el juego de cartas basado en el Universo de League of Legends.

En Horizonte Oscuro los jugadores se encontrarán con grandes recompensas, con skins que van desde líneas Cósmicos y Estrella Oscura, al igual que el primer tablero de nivel legendario en Legends of Runeterra, junto a un Megaguardián.

CÓMO FUNCIONAN LOS ASPECTOS EN LEGENDS OF RUNETERRA

Al equipar un campeón con un aspecto, se alterará el arte de todas las copias de cada uno de los niveles de ese campeón, así como el texto narrativo. Algunos aspectos tienen animaciones de subida de nivel completamente nuevas, y cambian la apariencia de las unidades invocadas.

Los primeros aspectos que llegarán son los de

Yasuo Céfiro Cósmico

Riven Exilio Cósmico

Shyvana Estrella Oscura

Zed Estrella Oscura

NOVEDADES DEL EVENTO HORIZONTE OSCURO

Los aspectos de campeones no serán los únicos que te encontrarás en esta actualización, ya que Horizonte Oscuro trae nuevos dorsos/reversos de cartas: El Cosmos, La Estrella Oscura, Sombra de la Estrella Oscura y Exilio Cósmico

Además, habrá nuevos guardianes disponibles: T-Hex Constructo Cósmico, Subdinauta, Dragón Estrella Oscura, Von Yipp Genio Cósmico y Von Yipp Estrella Oscura. Horizonte Oscuro estará disponible a partir de la actualización 2.8.0 de Legends of Runeterra.

Lee También