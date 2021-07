Viego llega a Legends of Runeterra como nueva carta de campeón

El gran evento Centinelas de la Luz está próximo a comenzar en League of Legends. Pero el MOBA de Riot Games no será el único en formar parte de este evento que recorrerá a todos los juegos desarrollados por Riot. Y en Legends of Runeterra lo hará con la llegada de Viego, el Rey Arruinado.

¿Cómo usar a Viego en Legends of Runeterra?

Fiel a su estilo, Viego es un personaje despiadado, quien lleva siglos en búsqueda de recuperar a su amada Isolde y no le importa qué ni a quién debe sacrificar para conseguirlo. Es por eso que su estilo de juego estará enfocado en sacrificar seguidores para aumentar su poder.

Viego cuenta con la Palabra Clave "Temible", pero su verdadero poder se desata cuando los aliados con +20 de poder total combinado sucumben, algo que puede hacer con facilidad a costa de los puntos de su propio nexo con la carta "Desesperación". Una vez evolucionado, Viego no sólo podrá seguir invocando Nieblas Invasivas, las cuales le aumentan su poder, sino que puede robar al enemigo más fuerte en la ronda y, si es un campeón, matarlo.

Cartas relacionadas a Viego en Legends of Runeterra

¿Cuándo se lanza Viego en Legends of Runeterra?

Podrás utilizar a Viego y todas sus cartas relacionadas en Legends of Runeterra cuando de inicio el evento Centinelas de la Luz, pactado para el próximo 14 de julio en el juego de cartas basado en el Universo de League of Legends.

