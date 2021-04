¿Vuelve Age of Mythology? Sus creadores están "escuchando" a los fans

Hoy pudimos ver a través de una transmisión en vivo el evento Age of Empires: Fan Preview, que nos dio un vistazo más de cerca al anticipado Age of Empires 4. También se dieron novedades sobre otros juegos de AoE; pero los más nostálgicos aún piden el regreso de Age of Mythology, su spin-off que a pesar de recibir muy buenas críticas nunca tuvo una continuación.

Sin embargo, es posible que una secuela o bien una Edición Definitiva de Age of Mythology no estén descartadas. Lo sabemos porque Adam Isgreen, director creativo de la franquicia, tuvo para decir que "nadie en World's Edge se ha olvidado de Age of Mythology", y lo mismo es cierto para el equipo de Relic. "Sigan atentos", agregó, ya que afirma que el tema se menciona muy seguido entre los desarrolladores.

"No lo hemos olvidado, amamos la franquicia. Somos conscientes y estamos escuchando esa petición por completo en World's Edge y Relic", concluyó Isgreen. Los amantes de esta entrega de estrategia han recibido muy poco desde los casi veinte años de la salida del original. Solamente se han lanzado dos expansiones y una Extended Edition, pero hay quienes no lo consideran suficiente.

MÁS INFO DE AGE OF EMPIRES 4

Ahora mismo, el foco del estudio está en Age of Empires 4. El juego saldrá en la segunda mitad del año, pero tendrá una beta cerrada antes para que lo probemos. El juego contará con ocho civilizaciones y cuatro campañas al salir.

