Ya está disponible Goku Ultra Instinto en Dragon Ball FighterZ

Desde este 20 de mayo quedó disponible para PC, PS4, Xbox One y Switch, la descarga del complemento que nos permitirá tener a Goku en su nivel Ultra Instinto para Dragon Ball FighterZ. En el pase de temporada 3 llega la última transformación del personaje principal de esta serie animada cuyo poder es incalculable, puesto que solo se alcanza tras dominar el Migatte no Gokui, doctrina que no todos los dioses pueden controlar del todo.

Si cuentas con el FighterZ Pass 3, podrás tener a Goku UI desde este 20 de mayo y tener acceso privilegiado dos días antes de la llegada oficial del personaje a uno de los mejores uegos de lucha en 2D de los últimos tiempos. En los primeros gamplay que se han revelado, Goku lleva al límite todos sus poderes quitando una grandísima cantidad de vida a sus oponentes. El Ultra Instinto viene con muchos elementos contragolpe como de combos que vale la pona probar, además del combo básico y optimizado que ya se podía usar con otras versiones de Goku en el FighterZ.

Por supuesto, y como era de esperar, la experiencia visual de este nuevo personaje va por la misma línea de lo que ya veníamos viendo dentro del título. Sin embargo, usar a Goku UI permite sentir con toda intensidad el poder de la última transformación de Goku. Graficamente estallan una cantidad de efectos que retratan la magnificencia del Ultra Instinto, como quedo retratado en el anime cuando apareció por primera vez en la serie de Dragon Ball Super.

La verdadera fuerza de un guerrero no tiene límites. ¡Desata el poder de Goku Ultra Instinto el 22 de mayo en Dragon Ball FighterZ, y dos días antes con el FighterZ Pass 3! https://t.co/O3z7ytkKhC pic.twitter.com/B5zQOUeXep — Bandai Namco España (@BandaiNamcoES) May 6, 2020

