Real Madrid eligió el castigo para Fede Valverde y Tchouaméni

El Real Madrid atraviesa momentos de tensión. Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde se encuentran en el centro de la polémica. Los roces entre el uruguayo y el francés, junto con el hecho de que el charrúa sufriera un percance físico, han generado un contexto inusual en el club. Muchos esperan que las consecuencias para ambos podrían alcanzar niveles de sanción inéditos en la administración de Florentino Pérez. El volante sudamericano es quien podría llevar la peor parte.

Informaciones en España y en El País, hablan de un Valverde-Tchouaméni en graves problemas disciplinarios. Tras el primer altercado, Federico le habría negado el perdón a su compañero. Roces en el entrenamiento, acusaciones y tensión de muchos meses terminaron de estallar con el uruguayo en un hospital. El resultado de este choque traería consecuencias de peso para el uruguayo, dada su condición de capitán en la plantilla blanca. En este momento todo quedaría en una gran multa económica, más no en castigo deportivo o resicision de contrato. En verano y con mercado abierto, se juega otro partido.

En medios como COPE entienden que los precedentes no juegan a favor de Valverde. Episodios pasados, como el de Álex Baena o Dahl, son recordados en Valdebebas como ejemplos de comportamientos que un capitán no debe repetir. A esto se le suma el malestar en el club por antiguas declaraciones sobre su posición en el campo durante la era Xabi Alonso. Puede ser quien tenga la multa más alta.

Valverde fue visto en un centro médico para recibir puntos de sutura. Se habla de un resbalón en el vestuario durante una discusión que derivó en un escenario surrealista. Tanto Florentino Pérez como José Ángel Sánchez, CEO del club, han tomado cartas en el asunto a la espera de medidas disciplinarias.

Se esperan castigos ejemplares para Valverde y Tchouameni: GETTY

El entorno de Valverde, de momento, no logra cerrar la grieta. Se habla de filtraciones internas en un vestuario que la prensa ibérica señala como fracturado. A la espera de decisiones oficiales, se prevé un escenario donde puede que el segundo capitán del club reciba el castigo más severo en términos económicos. Habrá multa y de momento no castigo deportivo que marque un punto final para cualquier de los implicados.

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Alucinan en Real Madrid

Desde BOLAVIP hemos consultado a diferentes voces de la ciudad deportiva de Valdebebas. Diferentes trabajadores hablan de un escenario nunca antes visto a lo largo de los últimos 15 años. Critican a casi todos los miembros de una plantilla que entienden no apta para la exigencia diaria del club. Cuestionan su compromiso con el escudo e igualmente incluso la intensidad con la que realizan los entrenamientos. Les cuesta comprender de manera interna, como no se han podido copiar comportamientos de líderes absolutos como Sergio Ramos, Luka Modric, Nacho o Toni Kroos. Jerarquía, lo que entienden que más se ha perdido.

Trabajadores en diferentes áreas del club esperan por consecuencias históricas contra la plantilla. Se entiende que el episodio entre francés y uruguayo es solamente la punta de un iceberg mucho más profundo y donde existe una fractura a nivel interno que es total. Hay bandos enfrentados entre sí, nadie confía en nadie. Y, por encima de todo, se entiende que existen miembros del propio plantel profesional que filtran todo de manera directa a la prensa para dejar mal parado a sus compañeros. En dos días hay que ir a Barcelona.

Datos claves

Federico Valverde fue trasladado a un hospital para recibir puntos en la cabeza tras el altercado.

fue trasladado a un hospital para recibir tras el altercado. El Real Madrid evalúa sanciones disciplinarias contra Valverde y Aurelien Tchouaméni por pelear en el vestuario.

evalúa sanciones disciplinarias contra y por pelear en el vestuario. El uruguayo Federico Valverde recibiría un castigo superior por su historial y su rol de capitán.