Los gunners buscarán cerrar la herida de París. En caso de vencer a arsenal sería el noveno equipo en ganar la Champions como invicto.

El Arsenal y Mikel Arteta siguen soñando por todo lo alto en la Champions League. Tras eliminar al Atlético de Madrid, continúan siendo el único invicto del certamen. Si vencen en la definición de Budapest a finales del mes de mayo, serían el noveno conjunto en levantar la Orejona sin haber caído en un solo compromiso.

Nos centramos únicamente en el periodo moderno de la competición, desde 1992, cuando la Champions cambió para siempre. Solamente ocho equipos, empezando por el Olympique de Marsella en dicho año, han podido consagrarse como reyes del viejo continente sin hincar la rodilla. Un equipo de época, con nombres como Didier Deschamps, Marcel Desailly o Rudi Voller en sus filas.

Tras lo hecho por los franceses, llegaría el AC Milán en 1994. Doce meses más tarde, un sorprendente Ajax realizaría lo mismo en una definición donde vencerían a los italianos. El Manchester United es, hasta la fecha, el único que ha podido hacerlo en dos ediciones: 1999 y 2008 en definiciones dramáticas ante gigantes como Bayern Múnich o Chelsea.

El Barcelona en 2006 lo logró de la mano de un Ronaldinho absolutamente gravitacional. Curiosamente, el Arsenal fue su rival en aquella definición de París donde los ingleses aguantaron todo lo que pudieron con un hombre menos por la expulsión de Jens Lehmann. El Bayern Múnich en 2020, el Manchester City de Pep Guardiola y el Real Madrid en 2024 fueron los últimos en conseguir algo que Mikel Arteta espera consagrar en Budapest.

Manchester City, último en ganar la Champions como invicto: GETTY

“Es una noche increíble. Hemos vuelto a hacer historia juntos. No podría estar más feliz ni más orgulloso de todos los que forman parte de este club…Lo dimos todo. Los chicos hicieron un trabajo increíble. Después de 20 años, y por segunda vez en nuestra historia, volvemos a la final de la Liga de Campeones”, palabras del entrenador de los gunners ayer. Solo en este momento Paris Saint Germain o Bayern Múnich le separan del objetivo.

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Arsenal sueña con el doblete

Los números del equipo de Arteta en esta Champions son tajantes: en 14 partidos consiguieron 9 porterías a cero y solo encajaron 6 goles. Queda la final de Budapest e igualmente una serie de partidos por Premier League que les pueden dar el primer doblete de su historia.

Antes de medirse al ganador entre el PSG y el Bayern Múnich, el Arsenal tiene la posibilidad de saldar su deuda con la liga local, un torneo que no ganan desde hace 22 años. La ventaja sobre el Manchester City debe mantenerse en los compromisos frente al West Ham, Burnley y Crystal Palace. En este siglo, solo el United y el City consiguieron el doblete.

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