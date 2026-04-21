Vinicius y Mbappé, silbados en Real Madrid vs. Alavés

Real Madrid empieza un camino de 7 partidos que puede ser vital para entender lo que pase en verano. Se roza la posibilidad de dos campañas seguidas sin títulos y con Barcelona a 9 puntos de distancia en LaLiga. Tras caer en Champions League ante Bayern Múnich, así recibió el Bernabéu a los jugadores de Álvaro Arbeloa. Vinicius y Kylian Mbappé, silbados por una hinchada que manifiesta su enojo.

No fue durante el anuncio de los onces, pero si cuando tanto Vinicius y Mbappé tocaron el balón en los primeros minutos. Cada acción de ambios recibía vientos de unas gradas del Bernabéu que, eso sí, fueron más fuertes en su reclamo al brasileño que al ex delantero del PSG. El ambiente, pese a no ser tan hostil y con gradas semivacias, es el perfecto ejemplo para entender la desconexión entre el equipo y sus hinchas.

Se esperaba por un Bernabéu que se manifestase. Esta campaña y tras la salida de Xabi Alonso, así como de la eliminación en Copa del Rey con Albacete, hubo una declaración de guerra a los jugadores que se tradujo en silbidos durante 30 minutos cada vez que los futbolistas tocaban balón. Hasta gritos de dimisión se escuchaban ese día vs. Levante, por lo que todos los ojos del fútbol español se ponían esta noche en un estadio que ha querido explotar todo el año.

Real Madrid tiene todavía 7 partidos de LaLiga por delante. Incluso un Clásico con Barcelona y en el Camp Nou donde se puede definir el titulo desde los números. Evitar esto, así como el debate de hacerle pasillo o no a los culés, dentro de una serie de deberes que salvo giro de 180 grados, no darán títulos en Concha Espina. Arbeloa, consultado por el ambiente que espera hasta finales de campaña, fue claro en rueda de prensa.

Sin apenas silbidos a los jugadores Del Real Madrid.



Ojo que puede ser la asistencia más baja en años. A 5 minutos no hay del 55% del estadio lleno. @bolavipcom pic.twitter.com/RzgGQ5ziJ7 — Lucas Cardenas Utrilla (@LucasCardenasU) April 21, 2026

“Quedan siete partidos, hay que ganar los siete y cuando acabe esta temporada pensaremos en la siguiente y en todas las cosas que tenemos que volver a hacer bien para ganar”, reflexiones del DT de Real Madrid hasta finales de mayo. Hoy se vio la primera gran muestra de lo que puede ser el Bernabéu tras dos temporadas de más estrellones que alegrías.

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Los 7 partidos que le quedan al Real Madrid

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