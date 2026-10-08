Alineaciones de Málaga y Espanyol por la LaLiga: formaciones probables

Málaga y Espanyol se enfrentan este viernes 9 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Se viene Málaga vs. Espanyol este viernes 9 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la LaLiga: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

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