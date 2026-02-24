Si abandona Real Madrid, la IA recomienda estos 5 clubes a Franco Mastantuono

Franco Mastantuono se prepara para el encuentro frente a Benfica. Todo ello mientras las valoraciones alrededor de su presente en Real Madrid han dejado todo tipo de reflexiones en las últimas horas. El argentino solo ha disputado 13 minutos de los últimos 4 partidos y en un momento del curso absolutamente vital para los dirigidos por Álvaro Arbeloa. En caso de que haya que salir del Bernabéu a mediados de año buscando una cesión y minutos, desde la IA señalan estos 5 destinos como los más idóneos para el ex jugador de River Plate.

Real Madrid no va a vender a Franco. Por lo menos a corto plazo no se espera que Mastantuono tenga que abandonar de manera definitiva una entidad que invirtió más de 45 millones de euros en su hoja de vida. Cuando le consultamos desde BOLAVIP, desde la IA señalan un destino en España y otros cuatro en el resto del viejo continente para que el zurdo de Azul siga sumando experiencia.

En primer lugar aparece cruzar la península Ibérica rumbo a la ciudad de Porto. Una entidad acostumbrada a forjar jóvenes promesas e igualmente a darles minutos de carácter europeo en torneos como la Champions o la Europa League. Se espera que para la próxima temporada vuelvan al máximo torneo de clubes del viejo continente y ahí Franco Mastantuono podría encontrar la regularidad que necesita cualquier joven de 18 años que vive su primera experiencia lejos de América.

Pero ni mucho menos es la única propuesta de la IA. Se habla de Franco Mastantuono como un futbolista que también podría encajar de lleno con la filosofía de desarrollo de futbolistas del Mónaco de Francia. Un club donde argentinos de la talla de Marcelo Gallardo o Guido Carrillo ya han tenido experiencias más que favorables en el pasado. También una institución que ha sacado todo tipo de activos para la selección francesa en el último tiempo desde sus divisiones menores. La hoja de ruta recorrida por la IA no busca competencia del más alto nivel y si un lugar idóneo para desarrollarse tanto física como futbolísticamente.

Mastantuono solo jugó 13 de los últimos 360 minutos con Arbeloa: GETTY

También se apunta a una posible opción de cesión a Atalanta de la Serie A de Italia. Un club con una clara filosofía ofensiva y donde lo que más importa es hacer daño al rival en cada acción. Ahí Franco Mastantuono podría desarrollar más que nunca sus valores tácticos teniendo en cuenta el estilo absolutamente de ajedrez del campeonato transalpino. La competencia, eso sí, por un lugar en la titular e igualmente por la tabla general en un torneo absolutamente loco en cuanto a la lucha por las competencias europeas se refiere, podría ser un arma de doble filo.

La IA ve a Mastantuono en el club más odiado de Alemania

Es imposible no pensar en Leipzig cuando hablamos de clubes que desarrollen talento joven. Hablamos de la entidad más odiada de todo el fútbol alemán teniendo en cuenta todas las operaciones de menores de edad que ha hecho a lo largo de los últimos años. Le ha quitado juveniles de todo tipo de clubes a media Europa y ha dado a la élite del viejo continente activos de la talla de Gvardiol, Sesko o Xavi Simmons. Entrar en el grupo Red Bull, por supuesto, también podría acercarle a otros destinos como Leeds United en la Premier League.

¿Y España? Pues desde la IA únicamente se señala al Deportivo Alavés de Vitoria como un destino ideal para Mastantuono. Entiende la Inteligencia Artificial que el argentino podría endurecer su carácter y físico en uno de los clubes más icónicos del norte del país. En este momento se encuentran dirigidos por Eduardo Coudet y utilizan un sistema de juego donde el ex River tendría que ser el punta por derecha que abra el juego en todas las acciones. Si hay que abandonar Real Madrid a mediados de año habrá opciones de sobra para Franco.

