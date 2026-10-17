Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Athletic Bilbao por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia se juega algo más que tres puntos: la tabla empieza a apretar y cada fecha que pasa sin sumar pesa más de lo normal. Enfrente aparece un Athletic Bilbao que no gana hace tres fechas pero que no conoce la urgencia que sí tiene el local.
El Mestalla necesita un triunfo que corte una racha floja y le devuelva algo de aire antes de que la temporada se complique todavía más. Para el Athletic, en cambio, es una chance de volver a ganar y meterse en la zona media alta sin sobresaltos.
La actualidad de ambos equipos
El Valencia llega golpeado: es 19° con apenas 5 puntos en ocho fechas, una producción que lo deja al borde del descenso. Viene de rescatar un empate 2-2 como visitante frente al Santander, pero antes había perdido de local contra la Real Sociedad y el funcionamiento sigue sin aparecer de manera sostenida. La victoria ante Alavés, hace ya varias semanas, quedó como un espejismo en medio de un arranque irregular.
El Athletic Bilbao tiene otro andar, aunque tampoco atraviesa su mejor momento: marcha 10° con 8 unidades en seis presentaciones. Los últimos dos partidos terminaron en empate, 0-0 ante Alavés y 1-1 frente a Elche, después de una goleada 3-0 sobre el Atlético que había encendido las expectativas. El equipo vasco busca retomar esa versión que le permitió golear a uno de los candidatos del torneo.
El historial entre Valencia y Athletic Bilbao
El historial entre ambos tiene larga data: se enfrentaron 72 veces y el Valencia saca ventaja, con 29 triunfos contra 22 del Athletic y 21 empates. En lo que respecta a los goles, el conjunto valencianista también se impone, con 99 convertidos contra 83 del rival.
Los cruces recientes muestran paridad: de los últimos diez duelos, cinco quedaron en manos de cada equipo repartiéndose entre victorias y algún empate puntual. El más reciente, en mayo, terminó con el Valencia imponiéndose 1-0 en condición de visitante.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/05/2026
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|04/02/2026
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Copa del Rey
|20/09/2025
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|2-0
|Primera División
|18/05/2025
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|0-1
|Primera División
|28/08/2024
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|20/01/2024
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-0
|Primera División
|29/10/2023
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|2-2
|Primera División
|11/02/2023
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|26/01/2023
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-3
|Copa del Rey
|21/08/2022
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: ESPN3 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN3 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN3 Chile
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Espanyol vs. Atlético de Madrid
|Sábado 17 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Villarreal vs. Elche
|Sábado 17 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Betis vs. Barcelona
|Sábado 17 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Osasuna vs. Racing de Santander
|Domingo 18 de octubre
|06:00
|09:00
|14:00
|Celta vs. Alavés
|Domingo 18 de octubre
|08:15
|11:15
|16:15
|Málaga vs. Real Sociedad
|Domingo 18 de octubre
|10:30
|13:30
|18:30
|Real Madrid vs. Sevilla
|Domingo 18 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Getafe vs. Rayo Vallecano
|Lunes 19 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Valencia suma 5 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 8 puntos en el torneo.