Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
LaLiga

Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Athletic Bilbao por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia vs. Athletic, LaLiga
Valencia vs. Athletic, LaLiga

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia se juega algo más que tres puntos: la tabla empieza a apretar y cada fecha que pasa sin sumar pesa más de lo normal. Enfrente aparece un Athletic Bilbao que no gana hace tres fechas pero que no conoce la urgencia que sí tiene el local.

El Mestalla necesita un triunfo que corte una racha floja y le devuelva algo de aire antes de que la temporada se complique todavía más. Para el Athletic, en cambio, es una chance de volver a ganar y meterse en la zona media alta sin sobresaltos.

+ Seguinos en

La actualidad de ambos equipos

El Valencia llega golpeado: es 19° con apenas 5 puntos en ocho fechas, una producción que lo deja al borde del descenso. Viene de rescatar un empate 2-2 como visitante frente al Santander, pero antes había perdido de local contra la Real Sociedad y el funcionamiento sigue sin aparecer de manera sostenida. La victoria ante Alavés, hace ya varias semanas, quedó como un espejismo en medio de un arranque irregular.

El Athletic Bilbao tiene otro andar, aunque tampoco atraviesa su mejor momento: marcha 10° con 8 unidades en seis presentaciones. Los últimos dos partidos terminaron en empate, 0-0 ante Alavés y 1-1 frente a Elche, después de una goleada 3-0 sobre el Atlético que había encendido las expectativas. El equipo vasco busca retomar esa versión que le permitió golear a uno de los candidatos del torneo.

El historial entre Valencia y Athletic Bilbao

El historial entre ambos tiene larga data: se enfrentaron 72 veces y el Valencia saca ventaja, con 29 triunfos contra 22 del Athletic y 21 empates. En lo que respecta a los goles, el conjunto valencianista también se impone, con 99 convertidos contra 83 del rival.

Los cruces recientes muestran paridad: de los últimos diez duelos, cinco quedaron en manos de cada equipo repartiéndose entre victorias y algún empate puntual. El más reciente, en mayo, terminó con el Valencia imponiéndose 1-0 en condición de visitante.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
10/05/2026Athletic Bilbao vs. Valencia0-1Primera División
04/02/2026Valencia vs. Athletic Bilbao1-2Copa del Rey
20/09/2025Valencia vs. Athletic Bilbao2-0Primera División
18/05/2025Valencia vs. Athletic Bilbao0-1Primera División
28/08/2024Athletic Bilbao vs. Valencia1-0Primera División
20/01/2024Valencia vs. Athletic Bilbao1-0Primera División
29/10/2023Athletic Bilbao vs. Valencia2-2Primera División
11/02/2023Valencia vs. Athletic Bilbao1-2Primera División
26/01/2023Valencia vs. Athletic Bilbao1-3Copa del Rey
21/08/2022Athletic Bilbao vs. Valencia1-0Primera División

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Espanyol vs. Atlético de MadridSábado 17 de octubre06:0009:0014:00
Villarreal vs. ElcheSábado 17 de octubre08:1511:1516:15
Betis vs. BarcelonaSábado 17 de octubre10:3013:3018:30
Osasuna vs. Racing de SantanderDomingo 18 de octubre06:0009:0014:00
Celta vs. AlavésDomingo 18 de octubre08:1511:1516:15
Málaga vs. Real SociedadDomingo 18 de octubre10:3013:3018:30
Real Madrid vs. SevillaDomingo 18 de octubre13:0016:0021:00
Getafe vs. Rayo VallecanoLunes 19 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
  • Valencia suma 5 puntos en el torneo.
  • Athletic Bilbao suma 8 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones