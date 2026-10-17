Dónde ver EN VIVO Valencia vs. Athletic Bilbao por la jornada 9 de la LaLiga: TV y streaming online

Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio Mestalla, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla. Valencia se juega algo más que tres puntos: la tabla empieza a apretar y cada fecha que pasa sin sumar pesa más de lo normal. Enfrente aparece un Athletic Bilbao que no gana hace tres fechas pero que no conoce la urgencia que sí tiene el local.

El Mestalla necesita un triunfo que corte una racha floja y le devuelva algo de aire antes de que la temporada se complique todavía más. Para el Athletic, en cambio, es una chance de volver a ganar y meterse en la zona media alta sin sobresaltos.

La actualidad de ambos equipos

El Valencia llega golpeado: es 19° con apenas 5 puntos en ocho fechas, una producción que lo deja al borde del descenso. Viene de rescatar un empate 2-2 como visitante frente al Santander, pero antes había perdido de local contra la Real Sociedad y el funcionamiento sigue sin aparecer de manera sostenida. La victoria ante Alavés, hace ya varias semanas, quedó como un espejismo en medio de un arranque irregular.

El Athletic Bilbao tiene otro andar, aunque tampoco atraviesa su mejor momento: marcha 10° con 8 unidades en seis presentaciones. Los últimos dos partidos terminaron en empate, 0-0 ante Alavés y 1-1 frente a Elche, después de una goleada 3-0 sobre el Atlético que había encendido las expectativas. El equipo vasco busca retomar esa versión que le permitió golear a uno de los candidatos del torneo.

El historial entre Valencia y Athletic Bilbao

El historial entre ambos tiene larga data: se enfrentaron 72 veces y el Valencia saca ventaja, con 29 triunfos contra 22 del Athletic y 21 empates. En lo que respecta a los goles, el conjunto valencianista también se impone, con 99 convertidos contra 83 del rival.

Los cruces recientes muestran paridad: de los últimos diez duelos, cinco quedaron en manos de cada equipo repartiéndose entre victorias y algún empate puntual. El más reciente, en mayo, terminó con el Valencia imponiéndose 1-0 en condición de visitante.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 10/05/2026 Athletic Bilbao vs. Valencia 0-1 Primera División 04/02/2026 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-2 Copa del Rey 20/09/2025 Valencia vs. Athletic Bilbao 2-0 Primera División 18/05/2025 Valencia vs. Athletic Bilbao 0-1 Primera División 28/08/2024 Athletic Bilbao vs. Valencia 1-0 Primera División 20/01/2024 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-0 Primera División 29/10/2023 Athletic Bilbao vs. Valencia 2-2 Primera División 11/02/2023 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-2 Primera División 26/01/2023 Valencia vs. Athletic Bilbao 1-3 Copa del Rey 21/08/2022 Athletic Bilbao vs. Valencia 1-0 Primera División

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Espanyol vs. Atlético de Madrid Sábado 17 de octubre 06:00 09:00 14:00 Villarreal vs. Elche Sábado 17 de octubre 08:15 11:15 16:15 Betis vs. Barcelona Sábado 17 de octubre 10:30 13:30 18:30 Osasuna vs. Racing de Santander Domingo 18 de octubre 06:00 09:00 14:00 Celta vs. Alavés Domingo 18 de octubre 08:15 11:15 16:15 Málaga vs. Real Sociedad Domingo 18 de octubre 10:30 13:30 18:30 Real Madrid vs. Sevilla Domingo 18 de octubre 13:00 16:00 21:00 Getafe vs. Rayo Vallecano Lunes 19 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.

se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga. El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico , Sky+ y izzi .

, y . Valencia suma 5 puntos en el torneo.

suma 5 puntos en el torneo. Athletic Bilbao suma 8 puntos en el torneo.