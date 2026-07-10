'Cuti' Romero no se quedó callado ante las más recientes declaraciones de Lamine Yamal y Thibaut Courtois. Fiel a su estilo, el defensor y referente de Argentina fue muy claro en su postura.

Luego del triunfo de España ante Bélgica con el que lograron la clasificación a las semifinales del Mundial 2026, se dieron distintas reacciones que llamaron mucho la atención por lo que representaron. Figuras como Lamine Yamal y Thibaut Courtois destacaron el poderío de algunas selecciones dejando de lado a Argentina, lo cual automáticamente generó la respuesta de Cristian Romero.

“Yo creo que desde que ha empezado el Mundial todos esperaban este partido y tenían muchas ganas de que llegara. Somos las dos mejores selecciones del Mundial. Creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia, somos nosotros“; declaró Lamine Yamal. Luego, Thibaut Courtois sostuvo la siguiente premisa: “El ganador del Francia vs. España será el campeón del mundo“.

"YO CREO QUE EL GANADOR DE ESPAÑA-FRANCIA SERÁ EL CAMPEÓN DEL MUNDO"



Courtois descartó que Suiza, Noruega, Inglaterra y Argentina tengan chances en el Mundial



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Claramente, estas dos declaraciones no tienen como protagonista a Argentina ni siquiera como una opción de pelear por el título del Mundial 2026. A pesar de ser el vigente campeón y de tener a Lionel Messi en una especie de segunda juventud, por decirlo de alguna manera ya que viene rompiéndola en un tremendo nivel, no figura y por ello es que el ‘Cuti’ Romero se animó a responder.

“¿Lo que dijo Courtois y Yamal? Bueno, nosotros tratamos de enfocarnos en el partido contra Suiza. La verdad que va a ser un partido duro y no escuchamos lo que piense algún jugador en particular. Cada uno tiene lo suyo, tiene su manera de ver y de pensar, pero nosotros estamos enfocados en mañana que es lo más importante”; comentó Cristian Romero en charla con los medios.

👀 El Cuti Romero le respondió a Courtois, quien analizó que el ganador de España vs. Francia será el CAMPEÓN DEL MUNDO



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El camino de Francia, España y Argentina hacia el título del Mundial 2026

Por más que jugadores como Lamine Yamal y Thibaut Courtois no tomen en cuenta a Argentina como un serio candidato al título del Mundial 2026, el vigente campeón se encuentra dentro de los aspirantes al estar en los cuartos de final. Es así que sábado 11 de julio enfrentará a Suiza en el Estadio Kansas City para definir al siguiente clasificado a las semifinales del campeonato.

Por otro lado, Francia eliminó a Marruecos y España hizo lo propio frente a Bélgica, así que medirán fuerzas el próximo martes 14 de julio en el Estadio Dallas para definir a la primera selección que inscribirá su nombre en la gran final del Mundial 2026. Entonces, cualquiera de estos equipos podría enfrentar ante Argentina si es que los sudamericanos consiguen los triunfos que requieren.

DATOS CLAVES

Lamine Yamal declaró que España y Francia son las dos mejores selecciones del torneo.

declaró que y son las dos mejores selecciones del torneo. Thibaut Courtois afirmó que el ganador del Francia vs. España será el campeón del Mundial 2026 .

afirmó que el ganador del será el campeón del . Cristian Romero respondió que Argentina está enfocada en el partido de mañana ante Suiza.