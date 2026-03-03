Solo dos jugadores han ganado más veces este premio en la MLS que Messi

La figura de Lionel Messi no para de hacer historia en la MLS. Además de superar a Pelé en goles de tiro libre durante la victoria por 2-4 ante Orlando en la segunda jornada de la MLS, el líder de este Inter Miami se llevó un MVP que ya le pone en el podio de la historia grande del soccer. Solo dos jugadores se llevaron más veces el premio a mejor jugador del partido en toda la historia del fútbol de USA.

Es la vez número 13 desde el 2023 donde Messi sale como MVP de un partido. Solo Jeff Cunningham, con 14, y Landon Donovan con un total de 19, han conseguido más veces este registro individual desde que se tienen datos de una MLS revolucionada alrededor de La Pulga. Cabe remarcar, y de que manera, que sus siguientes objetivos en el ranking jugaron como mínimo 10 años en la Mayor League Soccer. Lionel Andrés, la cara de un Inter que sueña con todo.

“Leo además de ser lo que ya he dicho mil veces, obviamente es el mejor jugador que ha jugado este deporte. Es un líder y como líder él contagia a los demás. El también muchas veces tiene que ser contagiado, es decir, él también tiene que ver cosas dentro de la cancha para poder empezar a creer”, comentaba Javier Mascherano al ser consultado por el récord de su amigo y jugador. Inter Miami recupera la sonrisa tras una primera jornada donde ni su MVP pudo evitar el 3-0 ante LAFC como visitante.

Messi se mete en la historia grande de los MVP de la mano de todo tipo de registros. Gracias su doblete en el Clásico contra Orlando, La Pulga ya suma 79 goles en 90 partidos con Inter Miami. Un promedio goleador por cada partido de 0.88 que incluso supera el 0.86 con el que Lionel se fue de Barcelona en agosto del 2021. Quedan todavía muchos partidos para seguir acrecentando una leyenda que ha cambiado la MLS adentro y fuera del campo.

La Pulga buscará pasar a Cunningham y acercarse a Donovan en las próximas semanas. Se vienen todavía las visitas ante DC United, Charlotte y New York City antes del debut en el estadio Freedom Park contra Austin en el mes de abril. Será la primera jornada donde el nuevo feudo del club se estrena e igualmente, el hogar donde Messi podrá seguramente buscar pasar a los dos únicos jugadores que se han ido de un choque de la MLS con más MVP que el argentino.

Donovan, a los pies de Messi

Para muchos es el mejor jugador de la historia de la MLS. Desde 2023 se ha dejado elogios de peso para un Messi que entiende que cambiará para siempre la forma en la cual entendemos el fútbol en Estados Unidos. Antes de fin de semestre, incluso, Landon podría ver a Lionel quitarle la marca más importante que tuvo durante su paso por el soccer de USA.

“No pensaba que fuera a ser tan grande y temprano el cambio en Inter, pero desde el primer minuto se modificó sólo porque está Messi…Me sorprende cómo está jugando Inter. El equipo ha cambiado totalmente, ya es el mejor equipo en la liga, vamos a ver cuándo se reanude la MLS”, elogios que desde el 2023 dedica la leyenda de la selección de USA a un Lionel que poco a poco le respira en la nuca a su gran récord.

