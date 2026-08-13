La Supercopa de España se muda de Arabia a Turquía para el 2027

La próxima edición coincide con la disputa de la Copa Asia y por eso Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid disputarán el título en Estambul.

La Real Federación Española (RFEF) oficializó que la Supercopa de España 2027 no se disputará en Arabia Saudita como viene ocurriendo sino que dicha edición se mudará a Turquía. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid se verán las caras en Estambul, del 2 al 7 de febrero del año próximo.

El motivo del cambio responde a que los árabes organizarán la Copa Asia al mismo tiempo y por eso se buscó una sede alternativa, asegurando que en 2028 volverá a disputarse en Arabia Saudita. Se analizaron siete propuestas hasta elegir a Estambul porque, según explicó la RFEF, así se garantiza “la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo”.

Mbappé no pudo festejar en la edición pasada y se llevó la medalla plateada. (Foto: Getty)

De esta manera, el Estadio Olímpico Atatürk (que, por ejemplo, recibió las finales de la Champions en 2005 y 2023) será donde se jueguen los encuentros de la próxima Supercopa de España. Barcelona-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Real Madrid serán las semifinales, cuyos ganadores se enfrentarán para definir al campeón.

Pese a salir de Arabia Saudita, el torneo contará con el patrocinio de Riyahd Season, por una cuerdo con la RFEF y Sela, la compañía oficial del deporte saudí, que gestionará los derechos comerciales.

Historial de la Supercopa de España

La Supercopa de España fue oficializada en 1982 por la RFEF como el torneo anual que enfrentaba al campeón de Primera División contra el de la Copa del Rey. Durante sus primeras tres décadas se disputó bajo el formato de ida y vuelta. Sin embargo, a partir de la temporada 2019-20 cambió a una fase de “Final Four” (semifinales y final) disputada fuera del territorio español.

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El torneo está dominado por Barcelona (con 14 títulos) y Real Madrid (13), seguidos Athletic Club y Deportivo La Coruña (3 cada uno), Atlético de Madrid (2) y Valencia, Sevilla, Real Zaragoza, Real Mallorca y Real Sociedad (1).

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