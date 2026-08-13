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La Supercopa de España se muda de Arabia a Turquía para el 2027

La próxima edición coincide con la disputa de la Copa Asia y por eso Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid disputarán el título en Estambul.

Barcelona le ganó la última final a Real Madrid, en enero pasado, por 3-2.
© GettyBarcelona le ganó la última final a Real Madrid, en enero pasado, por 3-2.

La Real Federación Española (RFEF) oficializó que la Supercopa de España 2027 no se disputará en Arabia Saudita como viene ocurriendo sino que dicha edición se mudará a Turquía. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético de Madrid se verán las caras en Estambul, del 2 al 7 de febrero del año próximo.

El motivo del cambio responde a que los árabes organizarán la Copa Asia al mismo tiempo y por eso se buscó una sede alternativa, asegurando que en 2028 volverá a disputarse en Arabia Saudita. Se analizaron siete propuestas hasta elegir a Estambul porque, según explicó la RFEF, así se garantiza “la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo”.

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Mbappé no pudo festejar en la edición pasada y se llevó la medalla plateada. (Foto: Getty)

Mbappé no pudo festejar en la edición pasada y se llevó la medalla plateada. (Foto: Getty)

De esta manera, el Estadio Olímpico Atatürk (que, por ejemplo, recibió las finales de la Champions en 2005 y 2023) será donde se jueguen los encuentros de la próxima Supercopa de España. Barcelona-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Real Madrid serán las semifinales, cuyos ganadores se enfrentarán para definir al campeón.

Pese a salir de Arabia Saudita, el torneo contará con el patrocinio de Riyahd Season, por una cuerdo con la RFEF y Sela, la compañía oficial del deporte saudí, que gestionará los derechos comerciales.

Historial de la Supercopa de España

La Supercopa de España fue oficializada en 1982 por la RFEF como el torneo anual que enfrentaba al campeón de Primera División contra el de la Copa del Rey. Durante sus primeras tres décadas se disputó bajo el formato de ida y vuelta. Sin embargo, a partir de la temporada 2019-20 cambió a una fase de “Final Four” (semifinales y final) disputada fuera del territorio español.

El torneo está dominado por Barcelona (con 14 títulos) y Real Madrid (13), seguidos Athletic Club y Deportivo La Coruña (3 cada uno), Atlético de Madrid (2) y Valencia, Sevilla, Real Zaragoza, Real Mallorca y Real Sociedad (1).

Los últimos 20 campeones

Año Equipo 1 Resultado Equipo 2
2026 FC Barcelona 2 – 1 Real Madrid
2025 Real Madrid 5 – 2 FC Barcelona
2024 Real Madrid 4 – 1 FC Barcelona
2023 FC Barcelona 3 – 1 Real Madrid
2022 Athletic Club 0 – 2 Real Madrid
2021 FC Barcelona 2 – 3 (t.s.) Athletic Club
2020 Real Madrid 0 – 0 (4-1 pen.) Atlético de Madrid
2018 FC Barcelona 2 – 1 Sevilla FC
2017 FC Barcelona 1 – 5 (Glb) Real Madrid
2016 Sevilla FC 0 – 5 (Glb) FC Barcelona
2015 Athletic Club 5 – 1 (Glb) FC Barcelona
2014 Real Madrid 1 – 2 (Glb) Atlético de Madrid
2013 Atlético de Madrid 1 – 1 (v) FC Barcelona
2012 FC Barcelona 4 – 4 (v) Real Madrid
2011 Real Madrid 4 – 5 (Glb) FC Barcelona
2010 Sevilla FC 3 – 5 (Glb) FC Barcelona
2009 Athletic Club 1 – 5 (Glb) FC Barcelona
2008 Valencia CF 5 – 6 (Glb) Real Madrid
2007 Sevilla FC 6 – 3 (Glb) Real Madrid
2006 RCD Espanyol 0 – 4 (Glb) FC Barcelona

Abreviaciones:
Glb: Marcador global acumulado de la eliminatoria a doble partido (Ida y Vuelta).
v: Ganador definido por la regla del mayor número de goles marcados como visitante en caso de empate global.
t.s.: Resultado tras la prórroga / tiempo suplementario.
pen.: Definición de la eliminatoria mediante tanda de penaltis.

Federico del Rio
Federico del Rio
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