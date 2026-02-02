Mallorca vs Sevilla, EN VIVO, por la jornada 22 de LaLiga: minuto a minuto

La jornada 22 de LaLiga tendrá su último encuentro con un choque clave en la lucha por la permanencia. Mallorca será local ante Sevilla y está obligado a ganar si quiere salir de los puestos de descenso, donde hoy se encuentra con 21 unidades. Mientras que el equipo que dirige el argentino Matías Almeyda suma 24 unidades y pretende tomar distancia de la zona de riesgo.

