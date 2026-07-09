¿Se acabó para Julián Alvarez?: Karim Adeyemi se acerca al Barcelona

El mercado de fichajes avanza por un viejo continente donde Fútbol Club Barcelona es el gran protagonista de estas horas. El conjunto culé se encontraría más cerca que nunca de incorporar al delantero alemán del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Esto es lo que se comenta en la prensa española alrededor de cómo podría afectar al futuro de Julián Alvarez.

Cerca de 30-40 millones de euros es lo que estaría dispuesto a invertir el Barcelona en la figura del teutón. No sería ni mucho menos su primer refuerzo tras la incorporación desde Newcastle de Anthony Gordon. Portales como AS, Mundo Deportivo o Sport señalan que dicha operación no debería tener ningún tipo de injerencia en la hoja de ruta trazada desde Cataluña con Julián Alvarez.

El argentino es el gran objetivo de la dirección técnica dirigida por Deco. Es el atacante que todos dentro del Barcelona entienden que encaja a la perfección con los planes de Hansi Flick. A la espera de lo que ocurra después de la Copa del Mundo y donde podrían retomarse las negociaciones con el Atlético de Madrid, el fichaje de Karim Adeyemi va más encaminado hacia la posición de extremo que a buscar un 9 de área que pueda sustituir a la figura de Robert Lewandowski.

Para el Barcelona, el fichaje de Julián Alvarez sigue siendo la máxima prioridad según los informes. El problema pasa por entender que el Atlético de Madrid no abrirá las puertas de manera amable y que, después de la propuesta rechazada al Real Madrid por montos cercanos a los 150 millones de euros, cualquier tipo de nueva negociación sobre el futuro del argentino apunta a ser costosa en todos los sentidos para el equipo culé. Mientras se resuelve el futuro, hay que reforzar otras posiciones.

Adeyemi ya tendría todo arreglado con Barcelona: GETTY

No nos olvidemos que el exatacante de Manchester City o River Plate tiene todavía 3 años de contrato en la capital española. Tampoco que el propio Diego Pablo Simeone habló a lo largo de las últimas jornadas desde Estados Unidos pidiendo calma para resolver su situación. Nadie quiere que abandone el Atlético de Madrid en pro de reforzar al Barcelona, como ya ocurrió en el pasado con nombres como Antoine Griezmann. Karim Adeyemi se acerca al Barcelona mientras en el Camp Nou no se olvidan de Julián Alvarez.

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Lamine Yamal bendice el fichaje de Julián Alvarez

La estrella de España charló con Mundo Deportivo. Todo esto desde Estados Unidos y para ser consultado entre muchas preguntas por el futuro de Julián Alvarez. Lo define como el delantero ideal para encajar con el estilo del Barcelona. Tras la finalización de la Copa del Mundo se espera por nuevas charlas entre los clubes involucrados en la trama del verano.

“Todo el mundo sabe que es un jugador top, de los que todo el mundo quiere jugar. Ya lo dije: tenemos los brazos abiertos y, si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barça. No tengo ni idea de cómo está la situación, pero ojalá que sí”, reflexiones y bendiciones de Lamine Yamal a Julián. Sigue siendo la máxima prioridad del Barcelona en cuanto a incorporaciones se refiere.

Datos claves

El Barcelona planea invertir entre 30 y 40 millones por el delantero Karim Adeyemi.

por el delantero Karim Adeyemi. El extremo Karim Adeyemi es pretendido por el Barcelona tras fichar a Anthony Gordon.

es pretendido por el Barcelona tras fichar a Anthony Gordon. El argentino Julián Álvarez sigue siendo la máxima prioridad de fichaje para el Barcelona.