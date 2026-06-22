“Me gusta”: Mbappé confesó que Beckham se lo quiere llevar a la MLS de Messi

El dueño de Inter Miami le ha hablado en varias oportunidades de la MLS. Mbappé no descarta un final dorado por USA.

Kylian Mbappé ya piensa en Irak. Lo hace en un contexto donde Francia podría certificar su clasificación a los dieciseisavos de la Copa del Mundo esta misma noche. A lo largo de la rueda de prensa previa hubo tiempo de hablar hasta de la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica y los intentos que David Beckham hace por convencer al delantero del Real Madrid para que se una a su proyecto.

“¿Jugar en la MLS algún día? No lo sé… David Beckham me lo mencionó muchas veces. Ya veremos, no lo sé… La cultura americana es diferente, no hay límites para las ambiciones, me gusta”, analizaba Kylian Mbappé hasta la pregunta de los medios de comunicación presentes de acuerdo con sus afirmaciones en la conferencia de prensa. No niega que el mandamás del Inter Miami ha hecho diligencias para intentar seducirle.

Pero de momento Kylian Mbappé solo piensa en el presente. Sus últimas dos temporadas de la mano del Real Madrid no han ido acompañadas de resultados colectivos de primer nivel. Espera seguir mostrando su mejor cara en la selección y con una Francia que sueña en grande por Norteamérica: “No estaré aquí a los 40 años, me habrán echado antes. No estoy pensando tan a futuro, solo pienso en el presente”.

De cara a un futuro por la MLS hay que marcar un par de pautas en cuanto al futuro de Kylian Mbappé. La primera pasa por entender que el delantero tiene apenas 27 años en sus piernas. Dato no menor teniendo en cuenta todas las temporadas que todavía podría disfrutar al máximo nivel por el fútbol europeo. Por último, pero no menos importante, aparece un contrato con el Real Madrid que se extiende durante varios cursos más.

Beckham ya trabaja para ver a bappé en la MLS: GETTY

Mbappé se encuentra amarrado a la Casa Blanca del fútbol hasta como mínimo el verano del año 2030. Pensar en que la MLS en los Estados Unidos de Norteamérica pueda realizar una transferencia que suponga un avance en las negociaciones es una quimera en todos los sentidos. Kylian, de momento, no niega que Beckham lo esté seduciendo con un futuro en USA.

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Mbappé celebra ser el goleador histórico de Francia

Con su doblete ante Senegal alcanzó los 58 tantos y superó a Olivier Giroud. Una marca que se le venía atragantando al delantero durante los últimos encuentros con Francia. También, y gracias a sus tantos frente al equipo africano, se convierte en el francés con más goles en toda la historia de la Copa del Mundo de acuerdo con las planillas de los datos oficiales.

“Es un placer tener la oportunidad de jugar para la selección nacional. Nada es más importante que la selección. Es una cifra histórica, más aún en un Mundial, pero la importancia del partido es primordial, tenemos que ganar para clasificarnos”, analizaba un orgulloso Mbappé ante los medios a la espera de lo que ocurra en el encuentro de esta noche frente a Irak. Recordemos que Francia cierra todo ante Noruega en la última fecha.

Datos claves

Kylian Mbappé reveló que David Beckham lo busca para jugar en la MLS .

reveló que David Beckham lo busca para jugar en la . El delantero Kylian Mbappé tiene contrato vigente con el Real Madrid hasta el 2030 .

tiene contrato vigente con el Real Madrid hasta el . Con 58 goles, Kylian Mbappé superó a Olivier Giroud como goleador histórico de Francia.