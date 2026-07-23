Casemiro no es el único: Inter Miami, con varias sanciones por fichajes desde el 2022

El brasileño es nuevo refuerzo de Inter Miami. La MLS analiza si hubo irregularidades en la operación. No sería la primera multa para Las Garzas.

Llegan inesperados problemas para el Inter Miami de Lionel Andrés Messi y Luis Suárez. A lo largo de las últimas horas diferentes voces de la MLS de los Estados Unidos confirman que la patronal del torneo estudia el fichaje de Carlos Henrique Casemiro por el conjunto de David Beckham. Se mira a fondo si hubo irregularidades que pasaron factura a Los Ángeles Galaxy.

The Athletic confirma que el torneo estudia si el Inter Miami no respetó los derechos de tanteo de LA Galaxy sobre el exfutbolista del Real Madrid o Manchester United. Hablamos del sistema con el cual cualquier franquicia del torneo puede bloquear la llegada de cualquier jugador a otra entidad del torneo antes de que esto se produzca. Es un sistema con el cual se reservan el derecho a negociar y marcar la pauta en cuanto al futuro de diferentes estrellas internacionales.

LA Galaxy tenía bloqueado el fichaje de Casemiro en este tipo de normativa. Sorprendió a todos verle llegar a lo largo de las últimas horas a un Inter Miami donde ahora mismo la MLS analiza si hay o no irregularidades y posibles multas. No sería la primera vez que esto ocurriría en el equipo del sur de la Florida. Para que nos hagamos una idea, desde el año 2021 ya se han dado castigos al club valorados en 2.2 millones de dólares.

En el 2021 la MLS ya suspendió incluso al exdirector deportivo Paul McDonough por violación del límite salarial de la entidad. Durante los años 2022 y 2023 el conjunto del sur de la Florida reportó falsamente el sueldo del jugador francés Blaise Matuidi para conseguir que este no ocupase la plaza de Designated Player. Todo esto mientras le abonaba un sueldo en contabilidad B por la espalda de la patronal. Los castigos, por supuesto, en caso de repetirse, serán más severos.

Inter Miami ya suma más de 2 millones de dólares en sanciones: GETTY

“La investigación del 2022 también reveló que Inter Miami celebró acuerdos no revelados que resultaron en la subestimación de los presupuestos salariales de Leandro González Pírez, Nicolás Figal y Julián Carranza”, marca The Athletic alrededor de todos los problemas judiciales que ha venido teniendo la entidad incluso desde tiempos previos a Lionel Andrés Messi o Carlos Enrique Casemiro.

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Casemiro dio su versión de los hechos

“Me gustaría dejar muy claro que hablé con LA Galaxy hace un tiempo y les dejé muy claro que me gustaría jugar en Inter Miami”, analizaba el volante brasileño en las últimas horas y en medio del encuentro donde Inter Miami derrotaba a Chicago Fire por 3 a 2. En este momento se analizan todas las posibles variantes de una trama que podría terminar con sanciones y pagos extra por parte del equipo de David Beckham a Los Ángeles Galaxy.

Tampoco se espera que sea la última incorporación del equipo de la Florida en esta ventana de fichajes. Las informaciones de The Athletic hablan de otros nombres que se encuentran en la carpeta del vigente campeón de la MLS. Buena parte de esas operaciones dependerá de si hubo o no irregularidades para atraer a Casemiro desde el Manchester United.

Datos claves

La MLS investiga el fichaje de Casemiro con Inter Miami por posibles irregularidades.

con Inter Miami por posibles irregularidades. LA Galaxy tenía bloqueados los derechos de tanteo sobre el futbolista brasileño Casemiro .

tenía bloqueados los derechos de tanteo sobre el futbolista brasileño . Inter Miami acumula multas por 2.2 millones de dólares por infracciones salariales desde 2021.