¿Le cerraron las puertas? Contundente respuesta de Real Madrid al representante de Enzo Fernández

“Al Real Madrid le gusta Enzo Fernández y a él le gusta el Madrid”. Son palabras de Javier Pastore, en charla con Diario AS, y después de asegurar que buscan opciones para sacarle del Chelsea. Un guiño total al equipo blanco que ya tiene respuesta. A diferencia de lo que podría pensarse, el equipo de la capital española descartó de momento cualquier escenario donde ficha al argentino. ¿Puertas cerradas?

Por medio de sus redes sociales y página web, Real Madrid apuntó contra los rumores instalados en las últimas horas: “Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del Real Madrid C. F. por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación”.

“El Real Madrid desea expresar su máximo respeto por Enzo Fernández, un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas, así como por el Chelsea FC, club con el que mantiene una excelente relación institucional”, continuaban en un comunicado donde negaban cualquier acercamiento con Pastore. Negaron negociaciones en marcha. Ya pasó con Michael Olise, del Bayern Múnich en las últimas jornadas.

La buena relación de los merengues con Chelsea, otro motivo para pensar que Enzo se aleja del Bernabéu: “Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad”.

Real Madrid, de momento, no abre las puertas al fichaje de Enzo Fernández: GETTY

Solo el tiempo dirá qué ocurre, pero en Real Madrid de momento parece que las puertas no se abren para Enzo Fernández. El jugador tiene contrato por más de 5 años con una entidad donde no jugará la siguiente Champions. De momento el fichaje de Xabi Alonso no ha evitado una ola de rumores que, avivados por Javier Pastore, ni mucho menos han generado el efecto deseado por el entorno del jugador en la casa blanca del fútbol. Los blancos, de momento, descartan al ex River Plate.

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