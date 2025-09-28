El Real Madrid se fue del Estadio Metropolitano con un saldo altamente negativo. Por un lado, claro está, el resultado adverso de 5 a 2, que sacudió los cimientos de lo que Xabi Alonso había construido hasta el momento. Parecía que la estructura estaba sólida al hilvanar 7 victorias en el inicio de la temporada, pero el choque con los del Cholo Simeone hizo sonar las alarmas por peligro de derrumbe.

Y por el otro, las dos lesiones en la zona defensiva que le trae graves problemas para los compromisos que se le aproximan, uno de ellos, ya este martes 30 de septiembre por la segunda jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026, frente al Kairat en el Ortalyq stadıon de la ciudad de Almaty, Kazajistán.

Se trata de Éder Militao, quien debió ser reemplazado en el complemento del Derbi Madrileño (en su lugar ingresó Raúl Asencio), y de Dani Carvajal, que salió a los 15 minutos del segundo tiempo (en su caso el que entró al campo de juego fue Eduardo Camavinga). No solo que ninguno podrá estar en el partido internacional, sino que su retorno no está determinado (se cree que podrían estar, por lo menos, un mes sin jugar).

Encima, ambos se sumaron a las bajas con las que ya venía cargando Xabi Alonso de Trent Alexander Arnold, Antonio Rüdiger y Ferland Mendy. Por eso, con este escenario, los defensas que viajaron hacia el país asiático (con solo 5 kilómetros de su territorio sobre el espacio europeo, por eso juegan la Champions) son: David Alaba, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Dean Huijsen y David Jiménez.

Frente a este contratiempo, una posibilidad en el armado del once inicial sería con Federico Valverde dejando su puesto de volante por derecha para posicionarse de lateral por la misma banda, con Dani Ceballos o Eduardo Camavinga acompañando a Aurelién Tchoaumeni en el trabajo de la marca en el medio.

El calendario que se le aproxima al Real Madrid

Si bien lo que apremia es el encuentro con el Kairat, las bajas en el Real Madrid preocupan de frente al calendario que tendrá en octubre, puesto que, si bien conseguirá algo de tiempo con la fecha FIFA luego del enfrentamiento con el Villarreal este el sábado 4, el 19 debe medirse al Getafe, el 22 a la Juventus y el 26 el plato fuerte con el Barcelona.

Publicidad

Publicidad

ver también Los apuntados en Real Madrid por la goleada que sufrieron ante el Atlético de Madrid