Pep Guardiola: “Tengo que agradecerle a Mourinho”

Anatoli Trubin es el nombre del día después de una última jornada de la UEFA Champions League donde Real Madrid cayó al playoff del certamen y donde el tanto del portero ucraniano recorre el planeta por estas fechas. Hasta incluso en la ciudad de Manchester, Pep Guardiola terminó agradeciendo el gol del guardameta de José Mourinho en Benfica. El morbo de cara al sorteo del viernes es total.

“¿Si tengo que estar agradecido a Mou?…Sí, por supuesto. En el vestuario y no sabíamos que el Benfica necesita un gol para pasar. Vimos subir al portero y dijimos ¿dónde vas?, si os empatan nos quedamos fuera de los 8 primeros. Pero al final fue una buena estrategia de Mourinho”, comentaba Guardiola después de la victoria de su Manchester City frente al Galatasaray. El gol del guardameta de Benfica le permitió subir varios escalones en la tabla general de la clasificación.

La victoria del Benfica de José Mourinho permite a los portugueses soñar con más en la Champions League. El día viernes conocerán a su primer rival del playoff y este podría ser no otro que Real Madrid. En caso de derrotar a los merengues en el partido de vuelta por el estadio Santiago Bernabéu, la suerte ha querido que para octavos de final aparezca nuevamente Pep Guardiola en el horizonte.

También debe remarcarse que por sexta campaña consecutiva podríamos vivir en un encuentro entre Manchester City y Real Madrid. Todo esto en caso de que los merengues derrotasen a Benfica si es que finalmente se pone a los blancos por dicho lado del cuadro. El sorteo del día viernes esconde mucho morbo de cara a enfrentamientos entre personalidades y escudos que desde hace varias temporadas no se cruzan en el camino de la Copa de Europa.

Por lo pronto Manchester City festeja una victoria que le permite meterse de manera directa en los octavos de final. Los goles de Erling Haaland y Rayan Cherqui ante los turcos fueron suficientes para justificar una clasificación entre los 8 primeros que en pleno ecuador de la temporada le quitará los dirigidos por Guardiola 180 minutos de competición. Un premio que muchos entienden como absolutamente vital para llegar lejos en cada frente a finales de campaña. En este sentido el gol del portero de Mourinho ante Real Madrid ayuda y suma mucho.

Haaland, una bestia al servicio de Guardiola

El delantero noruego llegó un total de 56 goles en 56 partidos disputados de la UEFA Champions league. Hablamos de un registro que permite al ariete de Pep Guardiola igualar los registros de un mítico delantero como Ruud Van Nistelrooy en la competición. Su siguiente objetivo será intentar igualar los 57 gritos sagrados de Thomas Müller en Bayern Múnich.

Recordemos que el día viernes se terminará de conocer el sorteo del playoff de la Champions y por ende el camino definitivo de cada uno de los participantes rumbo a la final de la ciudad de Budapest. Para la fase de 16 avos podríamos ver a Mourinho regresando al estadio de Santiago Bernabéu y más adelante un posible cruce entre el portugués con Pep Guardiola o un nuevo asalto entre Kylian Mbappé y Erling Haaland.

