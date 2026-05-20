Rodri puede ser el siguiente: así le fue a los últimos Balón de Oro fichados por Real Madrid

La prensa española señala que se puede soñar con su fichaje. Así le fue a los último Balón de Oro fichados por Real Madrid.

Pep Guardiola dejará Manchester City y esto puede afectar de manera directa al futuro de Rodri. La prensa española habla del centrocampista como uno de los grandes objetivos que puede tener el Real Madrid cuando se anuncia el fichaje de José Mourinho. No sería ni mucho menos el único Balón de Oro que a lo largo de este siglo se unió a la Casa Blanca del fútbol tras levantar el gran premio a nivel individual.

El Diario MARCA sentencia que el centrocampista está loco por volver a vivir en Madrid. Es la ciudad donde dio los primeros pasos de su carrera. También donde se encuentra su familia y donde quiere retirarse tras una etapa en la Premier League dorada en todos los sentidos. Si tenemos en cuenta todo el siglo XXI, sería el Balón de Oro número 7 que se une a los merengues con el premio ya en su vitrina personal.

Luis Figo inició todo en el año 2000. Florentino Pérez prometió su fichaje tras ganar la Copa de Europa y el portugués fue la piedra inicial de un proyecto que bajo el eslogan de los Galácticos cambió la historia del fútbol. Jugaría en el Real Madrid hasta el año 2006. Sus números dejan un balance de 57 goles y 76 asistencias en 245 partidos oficiales. Ganaría 7 títulos donde aparecen 3 ediciones de LaLiga española y la Champions del año 2002.

Le siguieron nombres como Michael Owen y Ronaldo Nazario. El inglés llegó desde Liverpool como una de las últimas grandes adquisiciones de los Galácticos. Tras ser Balón de Oro en el año 2001 no pudo aclimatarse a un Real Madrid donde apenas duró 12 meses. En 2005 y tras 16 goles en 45 partidos se marchaba al Newcastle. Ronaldo Nazario, ganador del premio con el Inter de Milán, estaría entre 2002 y 2007 con 104 goles en 177 partidos y apenas 3 títulos oficiales.

Cristiano Ronaldo, último Balón de Oro fichado por Real Madrid: GETTY

Fabio Cannavaro y Kaká continúan la lista. El italiano llegó después de ganar el Balón de Oro y del escándalo de Calciopoli. Jugaría hasta 2009 en un equipo donde conquistaría dos ligas y una Supercopa. El brasileño se sumaba al Real Madrid en el año 2009 tras levantar el trofeo en 2007 con el AC Milan. Las lesiones impidieron ver a un futbolista capital en el segundo proyecto de Florentino Pérez. ¿Sus números? Apenas 29 goles y 39 asistencias en 120 partidos oficiales. Ganó una edición de LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.

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Cristiano Ronaldo, el mejor Balón de Oro fichado por Real Madrid

CR7 se había quedado con el galardón individual en el año 2008. Doce meses más tarde llegaba al Real Madrid para cambiar la historia y frente al mejor Barcelona de todos los tiempos. Durante nueve temporadas marcó 451 goles y levantó un total de 16 títulos. Destacan dos Ligas, cuatro Champions League y 5 trofeos internacionales más.

Es el único Balón de Oro fichado por el Real Madrid que levantó el premio estando en la Casa Blanca en lo que vamos de siglo. Cristiano Ronaldo ganó las ediciones del máximo galardón individual en los años 2013, 2016 y 2017. Todo esto en un entramado de estrellas donde hombres como Karim Benzema o Luka Modric serían los siguientes en levantar el premio a nivel individual, pero sin haberlo hecho antes lejos del estadio Santiago Bernabéu.

Datos claves

La prensa española vincula al centrocampista Rodri como posible objetivo de fichaje del Real Madrid.

como posible objetivo de fichaje del Real Madrid. El portugués Luis Figo inició en el 2000 la lista de Balones de Oro fichados.

inició en el 2000 la lista de Balones de Oro fichados. El delantero Cristiano Ronaldo llegó en 2009 y anotó 451 goles con el Real Madrid.