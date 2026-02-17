Mastantuono le da más puntos a Real Madrid que Mbappé o Vinicius

Franco Mastantuono se prepara para enfrentar a Benfica en una ida de los dieciseisavos de final de la Champions League donde el Real Madrid pretende mantener su buen momento de forma desde la llegada de Álvaro Arbeloa en LaLiga. No se espera que el argentino sea titular a pesar de tener el mayor promedio de puntos por partido jugado de toda la plantilla del conjunto merengue. Ni Kylian Mbappé o Vinicius rozan sus registros.

Concretamente, Mastantuono acumula un total de 2,8 puntos por partido a lo largo de los 23 encuentros oficiales que ha disputado con la camiseta del Real Madrid en lo que vamos de temporada. Ningún otro futbolista del conjunto blanco hasta la fecha tiene semejantes registros a la hora de sumarle unidades a una plantilla en horas bajas y que tiene la responsabilidad de evitar lo que sería la segunda temporada sin títulos de manera consecutiva por primera vez desde el 2009. Sus últimas titularidades van de la mano con una confianza total por parte de Álvaro Arbeloa desde que este llegase desde el Castilla.

“Es un chico que evidentemente ha llegado muy joven al Real Madrid. Tiene muchísimo potencial. Tiene unas capacidades para jugar por fuera y tener desborde; para ir por dentro, y por dentro creo que tiene una gran potencia de conducción, y sobre todo también muchísimo trabajo, que es algo en lo que nos está dando mucho con esa intensidad que le pone al juego. Y evidentemente, nosotros esperamos que siga mejorando”, confesaba el nuevo entrenador del Real Madrid semanas atrás y al ser consultado por un futbolista al cual se le han dado todo tipo de críticas desde su llegada desde arriba.

Para que nos hagamos una idea de lo que está consiguiendo Franco, la realidad es que solamente dos futbolistas le superan en cuanto a las 5 Grandes Ligas europeas se refiere. Marc Casadó de Barcelona con 2,81%, y Raphinha, del mismo conjunto culé con 2.86%, son los únicos que en este momento suman las unidades por cada 90 minutos disputados. Mastantuono sabe que todo recién empieza, así como que se encuentra en una entidad donde solamente vale el día a día.

El argentino ha sido titular en 4 de los últimos 5 partidos del Real Madrid. Una imagen viva de la confianza que le ha dado Arbeloa en sus filas e igualmente del compromiso defensivo que tiene para intentar aportarle algo más de equilibrio a una plantilla que se prepara para medirse con Mourinho una vez más. Arbeloa pide no sacar conclusiones tan pronto: “Siempre llegar al Real Madrid no es lo más fácil del mundo, porque este club es muy exigente, pero uno puede ver enseguida cuando ve a Franco jugar, a Mastantuono, las capacidades que tiene, el gran jugador que es. Yo, por mi parte, muy contento por su trabajo, por su implicación, por lo que nos está dando en el campo y seguro que va a ir a más”.

Mastantuono entiende el enojo del hincha del Real Madrid

El argentino rompió el silencio semanas atrás. Dejó en claro que comprende el enojo de los hinchas merengues alrededor de una temporada donde ya se ha tenido que cambiar de entrenador y donde solamente queda la posibilidad de levantar títulos tanto en LaLiga como en la Champions. La exigencia que ya vivió en su paso por River Plate, entiende que le ayuda a comprender el paladar de una hinchada a la que solamente le sirve ganar en cada jornada.

“Que la gente del Real Madrid esté enojada es entendible para nosotros porque sabemos que estamos en el club más grande del mundo. No me parece justo lo de Vini. Sí entendemos que nos silben en nuestra casa porque perdimos partidos que no teníamos que perder, pero nos sirve para ser autoexigentes con nosotros mismos y mejorar”, reflexiones de Mastantuono el pasado 20 de enero. Ningún jugador es semejante garantía de puntos como Franco en este Real Madrid.

