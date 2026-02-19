“Era imposible fichar a Vinicius o Mastantuono sin Juni Calafat”

En su paso por BOLAVIP, Ramón Álvarez De Mon habló sobre el gran cambio en la política de fichaje del Real Madrid. Una que desde el 2018 mutó de traer estrellas en el punto más alto de su carrera a fichar figuras emergentes, sobre todo, del nuevo mundo. No se puede hablar de operaciones como las de Endrick, Vinicius, Franco Mastantuono o Fede Valverde sin comentar la figura de Juni Calafat. El director de ojeadores del club, pata angular del departamento de incorporaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas. Trabaja ahí desde el 2014.

¿Cómo es el proceso para que un club de la talla del Real Madrid capte, analice, apueste y gane carreras en los fichajes como Federico Valverde, Vinicius, Endrick o Mastantuono? Es nuestra consulta a un Ramón que no duda. El brasileño, también vital en la seducción deportiva del entorno de estrellas como Kylian Mbappé o Jude Bellingham, es el primer paso que da el club blanco cuando una figura de Sudamérica enciende los radares de talento emergente.

“Pues es imposible explicar este proceso sin Juni Calafat. Es parte de un equipo que tiene gente que le ayuda en Sudamérica, que le permite detectar ese talento. Él es una persona que creo que va siempre de frente con el futbolista y con la familia, esto es importante. Creo que eso muchas veces marca la diferencia. Él viaja, entra en contacto personal, les dice la verdad, les dice lo que se espera de ellos, les dice qué puede ocurrir y como pasó con Reinier, si la cosa no sale bien, qué facilidades van a tener ellos para poder actuar”, comenzaba Ramón Álvarez De Mon en charla con BOLAVIP semanas atrás. El ojeador, arquitecto en la sombra de más de 7 operaciones de peso desde el verano del 2018.

Entiende que la sinceridad del brasileño con jugadores y entorno es clave para convencerlos en tiempos donde el dinero de la Premier League u Oriente Medio hace más difícil estas apuestas: “Va muy de frente. Trata de conocer bien el entorno familiar. Trata de conocer cuáles son las condiciones personales del jugador. Creo que la mayoría de los jugadores lo que sienten, más allá de la grandeza del Madrid, que obviamente es la mejor carta de presentación que puede tener Juni a la hora de hacer ese trabajo, también siente que hay una apuesta total por parte del club por ese tipo de talento”.

“Real Madrid ya tiene otros casos de éxito que te acercan a los siguientes objetivos. Porque tú puedes presentar una hoja de servicios, oye mira Vinicius vino con esta edad y mira cómo le va Rodrygo, Valverde, y mira Reinier no fue bien, pero Reinier pudo elegir equipo siempre que quiso, cuando no fue bien. No le limitan, no le castigan, le dejan elegir equipo. Es decir, creo que en ese sentido es muy franco, muy honesto. Es por eso por lo que el Madrid ha tenido un gran poder de atracción”, finalizaba Ramón Álvarez De Mon en su paso por BOLAVIP alrededor de este arquitecto en la sombra del nuevo proyecto blanco. Mastantuono, la última pieza en ser seducida.

Todos los fichajes de Juni Calafat en Real Madrid

Federico Valverde : 5 millones

: 5 millones Rodrygo : 45 millones

: 45 millones Éder Militão : 50 millones

: 50 millones Vinícius : 45 millones

: 45 millones Eduardo Camavinga : 31 millones

: 31 millones Jude Bellingham : 103 millones

: 103 millones Arda Güler : 20 millones

: 20 millones Ferland Mendy : 48 millones

: 48 millones Franco Mastantuono : 45 millones

: 45 millones Lucas Silva : 13 millones

: 13 millones Luka Jović : 60 millones

: 60 millones Reinier: 30 millones

