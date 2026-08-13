Temor por el futuro de la carrera de David Ospina: sin fecha de regreso y Atlante ya fichó otro colombiano

Atlante se mueve en el mercado de fichajes en medio de toda la trama David Ospina. El guardameta colombiano y sus problemas en el brazo siguen siendo un tema de conversación recurrente en los Potros de Hierro. Mientras esperamos el devenir de su novela, fichan a otro portero colombiano desde León. Con el ex Atlético Nacional no se descarta ningún escenario.

Jordan León llega al Atlante. Recordemos que empezó su carrera por Fortaleza de Colombia y que se viene consolidando en León de México para llegar como uno de los arqueros de mayor proyección al equipo del sur del país. Todo ello solamente semanas después de que desde el cuerpo técnico de Miguel Herrera se reconociesen todos los problemas médicos que atraviesa el golpeado Ospina.

“David tiene una situación de un brazo, el cual ha puesto en duda si realmente va a ser jugador del Atlante. Llegó con muchas ganas y actitud positiva pero desafortunadamente en este proceso de trabajo volvió a resentirse del codo donde tiene una operación de hace tiempo y que le ha venido pagando factura estos días y antes del Mundial“, palabras de Herrera jornadas atrás. En este momento y según apuntan desde México, no se descarta ni hasta el retiro para el histórico portero de la selección cafetera.

El fichaje de García por el Atlante se encuentra meramente relacionado con la trama David Ospina. Preocupa de sobremanera la salud del brazo del cafetero e igualmente en qué estado podría llegar a competir en un futuro cercano. En medio del anuncio de la incorporación de Jordan, Álvaro Galindo, ayudante técnico de Miguel Herrera, abrió la puerta a la posibilidad de que David Ospina pueda salir de la entidad a corto plazo: “Esa parte totalmente la desconozco, pero si ya está Jordan acá yo pienso que ya no regresará”.

Jordan García, reemplazo de David Ospina en Atlante: GETTY

Jordan Herrera llega al equipo con experiencia de sobra en el fútbol mexicano. Con solo 21 años de edad llegó a León para convertirse en un titular indiscutible. Fue una parte fundamental del equipo que lograría el título de campeón en el cierre del año 2023. Tuvo una experiencia de peso durante las categorías menores de la selección colombiana y veremos si puede entrar en el radar de Néstor Lorenzo para el próximo ciclo mundialista.

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¿Cuál es la lesión de David Ospina?

Todo se dio en 2023, cuando Ospina sufrió una fractura en el codo derecho con afectación ligamentaria sufrida en enero. Una lesión de la cual ha presentado recaídas recurrentes. En las últimas horas Héctor Cruz, deportólogo de peso en Colombia, reconoció los retos que tiene este tipo de dolencias en guardametas. Poder competir durante años no es sinónimo de evitar problemas mayores.

“Es una lesión bastante grave, especialmente en un arquero, porque trabaja permanentemente con hombros, codos y muñecas. Después de una fractura de radio a nivel del codo y de una osteosíntesis, cualquier impacto puede generar molestias”, explicaba horas antes de las palabras del ayudante de Herrera. Ospina de momento tiene reemplazante en un Atlante que mueve ficha de cara al futuro más cercano.

Datos claves

David Ospina no tiene fecha de regreso al Atlante por problemas en el codo.

no tiene fecha de regreso al Atlante por problemas en el codo. Jordan León fichó como nuevo portero colombiano del Atlante procedente de León.

fichó como nuevo portero colombiano del procedente de León. La lesión de David Ospina se originó por una fractura en el codo en 2023.