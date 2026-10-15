No solo Falcao: 5 ex Selección Colombia siguen sin equipo a dos meses y medio de que termine 2026

El futuro de Radamel Falcao continúa siendo noticia. A la espera de lo que decida hacer con su carrera, repasamos el caso de otros exjugadores de la Selección Colombia que de momento no tienen equipo. Todo ello cuando entramos al final del año 2026 y nos separan cerca de 10 semanas del próximo año calendario. Todos los nombres implicados jugaron al menos algunos minutos con el equipo que comanda Néstor Lorenzo.

Falcao es sin duda el caso más importante teniendo en cuenta su rol como máximo anotador en la historia del equipo nacional, pero no el único. Como primer nombre tendríamos a Éder Álvarez Balanta, quien quedó libre después de salir del América de Cali tras un paso de hasta 9 partidos en la selección cafetera. El ex Brujas y River Plate sigue buscando destino.

Continuamos con el ex Deportivo Independiente Medellín Luis Orejuela, un futbolista también con pasado en el equipo cafetero gracias a sus 5 partidos disputados con el equipo nacional. Se une a esta lista el ex Independiente Santa Fe Yerson Candelo, quien alcanzó a disputar un encuentro con la selección suramericana. Todos buscan club a la espera de lo que les depare el año 2027.

El guardameta Luis Chunga, con 3 partidos en la Selección Colombia, amplía la lista. Es un portero lleno de experiencia que busca nuevos destinos tras dejar el Deportivo Independiente Medellín. Por último, aparece el caso del ex Atlético Nacional y América de Cali Daniel Bocanegra, quien llegó a disputar cuatro partidos en sus años dorados con el equipo verdolaga.

Cuadrado y James, por fuera del grupo de ex selección sin club: GETTY

Todos estos nombres se encuentran libres a solamente dos meses y medio de que termine el año 2026. Cada caso es distinto al resto y el tiempo dirá qué ocurre. Radamel Falcao García no es el único sin definir su futuro: varios de los convocados en su momento por Néstor Lorenzo o José Pékerman están sin equipo en este momento.

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El calendario de la Selección Colombia para 2027

Si hablamos del equipo masculino de mayores, los rivales de la ventana del mes de noviembre del año 2026 ya se encuentran definidos. Todavía se buscan oponentes para las fechas FIFA de marzo y junio del año que viene. Tras ello llegará el inicio de una nueva temporada que también marcará el camino al Mundial 2030.

Para septiembre se espera una nueva fecha FIFA donde la Selección Colombia empezará su proceso de eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Esta contaría con un total de cuatro partidos, a la espera de los dos últimos que disputaría el equipo nacional en noviembre del año 2027. Así será el calendario del equipo nacional durante los próximos 14 meses.

Datos claves

Radamel Falcao García encabeza la lista de exjugadores de la Selección Colombia sin equipo.

encabeza la lista de exjugadores de la sin equipo. Éder Álvarez Balanta, Luis Orejuela y Luis Chunga continúan como agentes libres en 2026.

continúan como agentes libres en 2026. La Selección Colombia iniciará en septiembre de 2027 las eliminatorias al Mundial 2030.