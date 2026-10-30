Ramon Jesurún confirmó que esta no se dará en los amistosos ante Chile. James Rdodríguez, Falcao y David Ospina pronto serán homenajeados.

Colombia y Chile disputarán el próximo 13 de noviembre uno de los dos últimos amistosos del equipo de Néstor Lorenzo en este año 2026. El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Ramón Jesurún descartó que se trate del escenario perfecto para la despedida de leyendas como James Rodríguez, David Ospina o Radamel Falcao. Señala el año 2027 como el posible gran homenaje a los 3 grandes ídolos de la última década del equipo cafetero.

“No, no, no. El partido está definido: primero va a ser un encuentro competitivo, en el que nuevamente el técnico tendrá la oportunidad de poner a jugadores que están llegando a la Selección Colombia, seguramente alguno que todavía no ha llegado”, marcaba Ramón Jesurún en respuesta a ESPN sobre la posibilidad de homenajear a James Rodríguez en la ciudad de Cali. Este escenario queda descartado hasta nuevo aviso.

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol señaló que ya se trabaja en un homenaje para el jugador de Atlético Nacional y dos de sus principales socios en el equipo cafetero. Más pronto que tarde se espera por detalles alrededor del partido de despedida de la Selección Colombia que tendrán Rodríguez, Falcao y David Ospina. Fueron los 3 grandes referentes de 3 clasificaciones mundialistas que parecían imposibles solamente 15 años atrás.

“Luego queremos hacer un homenaje realmente magno para estos tres jugadores y para algún otro de esa época dorada que nos dio tanta gloria y contribuyó al crecimiento del fútbol colombiano”, señaló el presidente de la FCF a ESPN. Espera que no sean los únicos en recibir cariño tras un ciclo al que solamente le faltaron títulos para romper con la historia del fútbol colombiano.

Colombia ya piensa en homenajes a Ospina, Falcao y James: GETTY

Queda confirmado que el encuentro ante Chile supondrá un partido que únicamente tendrá como objetivo seguir consolidando esta nueva generación de futbolistas de la selección colombiana. Tanto desde el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo como a través de la Federación se le ve como una oportunidad de seguir sumando nombres en medio de un recambio generacional que ya no cuenta con las estrellas del pasado. Más pronto que tarde llegará el momento de la merecida despedida que tendrán leyendas como James Rodríguez, Radamel Falcao o David Ospina.

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