España, Brasil, Paraguay y Arabia, las manchas de los debuts de Messi con la Selección Argentina

A lo largo de su carrera en la Selección Argentina, Messi enfrentó a 42 selecciones por primera vez. El balance final saldrá del partido contra Benín.

El 6 de octubre de 2026 quedará marcado en la historia del fútbol argentino. Lionel Andrés Messi se despide de la selección nacional en un amistoso frente a Benín en el Estadio Monumental de River Plate. Será la última primera vez de la Pulga ante una nación. Este es su balance en cada jornada donde tuvo que enfrentarse por primera vez a los 42 combinados que enfrentó en su paso por la Albiceleste.

Benín será la selección número 43 que Messi enfrente con la Selección Argentina. Dentro de sus estadísticas generales aparecen 34 victorias en la primera ocasión donde se midió con cada uno de sus rivales. Solamente empató ante cuatro equipos en el primer asalto de su historial general: Chile en 2007, Ecuador en el 2008, Islandia en el 2018 y finalmente Paraguay en su debut con la selección juvenil completan el cuadro a nivel general.

La Pulga solo cayó ante cuatro equipos durante su primer partido ante un rival desconocido: Paraguay en Eliminatorias 2005, España en 2006, Brasil en 2006 y Arabia Saudita en el Mundial 2022 fueron los únicos que pudieron evitar que sumara puntos cuando lo vieron por primera vez. Los números en cuanto a goles y asistencias se refiere también explican el vacío que quedará cuando Messi se retire.

En esas 42 primeras veces Messi marcó 21 goles entre los partidos de debut frente a un nuevo equipo. También surgen 14 asistencias que dejan la combinación final de tantos aportados en 35. Números más que positivos si tenemos en cuenta la igualdad que existió durante inicios de siglo en las eliminatorias sudamericanas e igualmente el momento de necesidad de títulos que vivía Argentina cuando Lionel Andrés empezó a convertirse en el capitán del equipo.

Arabia, último rival en vencer en su debut a Messi: GETTY

Ahora le llega el turno a Benín. Los africanos llegan a Argentina para vivir una fiesta que trascenderá todas las fronteras posibles. Messi se va de una selección a la que llegó a dominar el mundo durante la última década y con la que hoy tendrá su última primera vez ante el nuevo rival. El Estadio Monumental de River Plate se llevará todas las miradas del planeta fútbol durante las próximas horas.

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El mensaje de Messi antes de su despedida

“Momentos especiales que voy a extrañar”. Bajo ese lema publicaba en sus redes sociales Lionel Messi una imagen de su último entrenamiento con la Selección Argentina. El camino durante estos más de 20 años ha sido largo y ha tenido todo tipo de momentos. Se espera una jornada más que emotiva y llena de reconocimientos a la figura del ídolo de una generación entera.

Habrá diferentes artistas invitados a una jornada de fiesta en todos los sentidos. También actos de todo tipo que incluirán a la mayoría de los campeones del mundo de Qatar 2022. Se termina la era Lionel Andrés Messi en una Selección Argentina que, desde el 7 de octubre del año 2026, buscará un nuevo ícono para la próxima década.

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