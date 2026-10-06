Argentina vs. Benín en vivo: dónde ver en Colombia la despedida de Lionel Messi

Argentina vs. Benín en vivo: conoce la hora, canal de TV y dónde ver en Colombia la despedida de Lionel Messi.

Llegó el día cero… Lionel Messi se despide de la Selección Argentina luego de jugar por 21 años, y aunque parecía que la final del Mundial 2026 contra España iba a ser el último partido, Leo aceptó la despedida que le harán contra Benín. ¡Ya se sabe dónde se puede ver en Colombia este emotivo encuentro!

Argentina perdió con España 1-0 la final del Mundial 2026 y el golpe fue tan duro que Messi tuvo que tomarse unos días para comunicar la decisión que conmovería al mundo entero del fútbol. El anuncio tuvo más de 18.8 millones de ‘Me Gusta’.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección… Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, fue parte del anuncio de Leo Messi.

Argentina vs. Benín en vivo: dónde ver en Colombia la despedida de Messi

Último entrenamiento de Messi con Argentina. (Foto: Getty)

Si está en Colombia y quiere ver la despedida de Messi de la Selección Argentina, deberá sintonizar en su cable operador el canal DSports a partir de las 6:00 P.M del martes 6 de octubre. A esa hora empieza a rodar el balón en el partido amistoso entre la ‘Albiceleste’ y Benín en el estadio Más Monumental. El encuentro también se podrá ver por la plataforma Win Play.

¿Cuántos títulos ganó Lionel Messi en la Selección Argentina?

Lionel Messi se retira de la Selección Argentina ganando los siguientes seis títulos para su país:

Mundial 2022.

Copa América 2021 y 2024.

Finalissima 2022.

Mundial Sub-20 2005.

Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos 2008.

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