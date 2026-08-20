Ronaldinho salió del retiro y a los 46 años fue presentado en su nuevo equipo: Jugará en Europa

¡Vuelve la magia del '10'! Ronaldinho salió del retiro a los 46 años y fue presentado en su nuevo equipo en Europa. ¡Entérate dónde jugará!

Cuando parecía que Ronaldinho no podía sorprender más a los aficionados del fútbol después del derroche de magia durante más de 740 partidos, hizo lo que parecía imposible. A los 46 años, el crac brasileño salió del retiro y ya fue presentado en su nuevo equipo. ¡Jugará en Europa!

El 16 de enero de 2018 se retiró una de las sonrisas más populares en el mundo del fútbol. Ronaldinho colgó los guayos a los 37 años luego de pasar por equipos como FC Barcelona, AC Milan y París Saint-Germain, entre otros. Aquella gambeta endiablada que casi nadie podía parar se despedía de las canchas, pero habrá un nuevo capítulo por escribir.

Ronaldinho había jugado su último partido el 26 de septiembre de 2015 con Fluminense. Aquella victoria 2-0 ante Goiás en el estadio Marcana le había puesto el sello final a una carrera en la que ganó, entre otros títulos, el Mundial 2002, la Champions League 2005-06 y la Copa Libertadores 2013.

Ronaldinho salió del retiro y fue presentado en su nuevo equipo

Ignazio Cipriani y Ronaldinho. (Foto: x / @calciolog_tr

Ignazio Cipriani, presidente y propietario del equipo Ravenna FC, confirmó la llegada de Ronaldinho al equipo de la Serie C (tercera división), de Italia: “Jugará un partido con la esperanza de marcar el gol final de su carrera con nosotros”.

¿Cuándo será el único partido oficial que jugará Ronaldinho tras salir del retiro?

Cuando los relojes del mundo marquen que son las 15:00 ET del lunes 24 de agosto, Ravenna FC enfrentará en condición de visita a Associazione Calcio Reggiana por la primera fecha de la Serie C y el mayor atractivo será la presencia de Ronaldinho.¡Va por el último gol de su carrera para retirarse!

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