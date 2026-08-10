Jugó 10 años con Messi, le dio el triunfo más recordado de su pasó por Barcelona y ahora será su rival en la MLS

La MLS se sigue reforzando con jugadores de peso. LA Galaxy se queda con un viejo escudero de Messi durante 10 años en un acuerdo por dos temporadas.

Sigue el mercado de fichajes de la MLS en tiempos donde la Leagues Cup se roba las miradas de todos. A lo largo de las últimas horas, LA Galaxy anunció el fichaje por dos años de Sergi Roberto, ex compañero de Lionel Messi en Barcelona durante más de 10 años. Es el hombre que marcó el gol más recordado por muchos culés en el siglo XXI.

El lateral o volante llega a California con el pase en su poder. Lo hace tras una aventura en el Como de Italia donde fue vital para meter al equipo en la presente edición de la Champions League. Debutó en Barcelona en noviembre del 2010 y desde entonces no se separó de la banda de Messi hasta el 2021, momento de la salida del argentino.

Un paso a la MLS era lógico para Sergi Roberto. Desde 2015 y en medios como Sport o Mundo Deportivo pueden encontrarse declaraciones suyas dejando en claro que ir a Estados Unidos era una posibilidad más que tajante: “Estados Unidos me gusta, siempre que puedo vengo, sobre todo a Nueva York. La MLS me gusta, ya tenía amigos que jugaban como Fontàs, Ilie… es un país y una liga en la que me gustaría jugar pero en unos años. No lo veo en un futuro cercano, lo valoro a largo plazo. La MLS será de aquí a unos años…”,

“Me gustaría ir a los Estados Unidos en los últimos años de mi carrera. El Barça es el club de mi vida y compitiendo en Europa me gustaría estar siempre aquí, pero una experiencia en la MLS sí que me gustaría. No me imaginaba que con 28 años estaría en el Barcelona siendo uno de los capitanes”, reflexiones del lateral volante que se une al equipo de Marco Reus o Riqui Puig.

Muchos lo recordaron por ese gol al PSG durante el histórico 6-1 con el que Barcelona remontó a los franceses en los octavos de la Champions League. Aquel día Messi definió todo como el mejor partido sin títulos en juego de su carrera. Roberto marcó el tanto final de la remontada para incluso desatar un pequeño sismo en la capital de Cataluña. Durante sus 13 temporadas en el conjunto culé disputó un total de 373 partidos donde anotaría 19 goles y daría 43 asistencias. Ganaría con Lionel un total de 22 títulos.

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El momento donde Messi más impresionó a Sergi Roberto

2015 fue el mejor año de esta unión. Ambos estaban presentes en una banda derecha donde Barcelona pretendía ganar todo 11 años atrás. La Pulga fue padre y lejos de ausentarse de todo en un momento clave de la campaña, horas después del nacimiento de su hijo apareció en las instalaciones del equipo para entrenarse. Para Roberto, fue un momento clave para conseguir el triplete.

“No hay nadie como Messi. Ayer fue padre, no se entrenó con nosotros y sale y gana el partido. Es el mejor del mundo. Ha salido del banquillo y ha solucionado el partido. Es un orgullo tenerlo en nuestro equipo”, recuerda el canterano de Barcelona sobre un hecho que entiende, explica al 100% la mentalidad de quien ahora será su rival por MLS. No podrán verse las caras hasta la llegada de los playoffs.

Datos claves

LA Galaxy fichó a Sergi Roberto por dos temporadas tras su paso por Como.

fichó a por dos temporadas tras su paso por Como. Sergi Roberto jugó 373 partidos y ganó 22 títulos con Lionel Messi .

jugó y ganó con . El futbolista anotó el gol decisivo del 6-1 del Barcelona ante el PSG.